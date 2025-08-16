IMD अपडेट: कैसी रहेगी दिल्ली की संडे? झमाझम बारिश या उमस वाली गर्मी, जानिए

देश के अधिकतर राज्यों में लगातार झमाझम बारिश हो रही है। दिल्ली-एनसीआर में 15 अगस्त को तेज बारिश दर्ज की गई, जो देर रात से शुरू होकर शुक्रवार दोपहर तक जारी रही। शनिवार को भी दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए हुए हैं और रुक-रुक कर धूप निकल रही है।

नेशनल डेस्क : देश के अधिकतर राज्यों में लगातार झमाझम बारिश हो रही है। दिल्ली-एनसीआर में 15 अगस्त को तेज बारिश दर्ज की गई, जो देर रात से शुरू होकर शुक्रवार दोपहर तक जारी रही। शनिवार को भी दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए हुए हैं और रुक-रुक कर धूप निकल रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली-एनसीआर के आगामी दो दिनों के मौसम का अपडेट जारी किया है।

शनिवार और रविवार का मौसम

आईएमडी ने बताया कि शनिवार की शाम दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। शनिवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान सामान्य से लगभग 1.5 डिग्री कम, 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रविवार को भी बादल छाए रहने की संभावना है और दिल्ली-एनसीआर के कई क्षेत्रों में हल्की बारिश होने का अनुमान है। रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान लगभग 33 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है।

नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, नोएडा और गाजियाबाद में रविवार को बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान यहां अधिकतम तापमान 31-32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26-27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी हल्की बारिश हो सकती है, जिससे वहां का मौसम ठंडा और सुहावना बना रहेगा। इन इलाकों का तापमान 29 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

जलजमाव से यातायात प्रभावित होने की आशंका

बारिश के कारण शहर के कुछ निचले इलाकों में जलभराव की समस्या हो सकती है, जिससे यातायात प्रभावित हो सकता है। लोगों से सलाह दी गई है कि वे ऐसी जगहों पर सावधानी बरतें और भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचें।