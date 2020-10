नेशनल डेस्क: दवा बनाने वाली कंपनी डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज ने रूस में कोरोना वायरस महामारी के लिए विकसित टीके स्पूतनिक V (Sputnik V) का भारत में नैदानिक परीक्षण (diagnostic test) करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Biotechnology) के साथ करार किया है। कंपनी ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। कंपनी टीके के नैदानिक परीक्षण में परामर्श प्रदान करेगी।

