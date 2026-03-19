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Coconut Water Side Effects: अगर आप भी हैं ज्यादा Coconut Water तो हो जाएं सावधान! इन अंगों पर हो सकता है बुरा असर!

Edited By Updated: 19 Mar, 2026 11:35 AM

drinking lots of coconut water it could badly affect your organs

नारियल पानी, जिसे एक नेचुरल ड्रिंक माना जाता है को लोग गर्मियों में बड़े ही शौक के साथ पीते हैं। यह न केवल प्यास बुझाता है, बल्कि शरीर को जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रदान करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा नारियल पानी आपकी सेहत बिगाड़...

 

Coconut Water Side Effects: नारियल पानी, जिसे एक नेचुरल ड्रिंक माना जाता है को लोग गर्मियों में बड़े ही शौक के साथ पीते हैं। यह न केवल प्यास बुझाता है, बल्कि शरीर को जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रदान करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा नारियल पानी आपकी सेहत बिगाड़ भी सकता है?

नारियल पानी क्यों है लोकप्रिय?

इसमें लगभग 95% पानी होता है। इसके साथ ही इसमें पोटैशियम, मैग्नीशियम और सोडियम जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यही कारण है कि वर्कआउट के बाद या थकान होने पर इसे एनर्जी ड्रिंक्स और सोडा का एक बेहतरीन नेचुरल विकल्प माना जाता है।

ज्यादा सेवन से होने वाले नुकसान

  1. हाइपरकलेमिया का खतरा: नारियल पानी पोटैशियम का पावरहाउस है। खून में इसकी मात्रा बढ़ने से 'हाइपरकलेमिया' हो सकता है, जिससे दिल की धड़कन अनियमित होना और मांसपेशियों में कमजोरी जैसी गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं।
  2. पाचन तंत्र पर असर: अधिक मात्रा में इसका सेवन करने से पेट फूलना, ऐंठन या दस्त की शिकायत हो सकती है। इसमें मौजूद कुछ कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन अधिक मात्रा में कठिन हो जाता है।
  3. ब्लड प्रेशर का कम होना: चूँकि इसमें सोडियम कम और पोटैशियम अधिक होता है, यह रक्तचाप को कम कर सकता है। जो लोग पहले से ही लो बीपी की समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हें चक्कर आने की समस्या हो सकती है।

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किन्हें बरतनी चाहिए विशेष सावधानी?

नीचे दी गई श्रेणियों के लोगों को डॉक्टर की सलाह के बिना अधिक नारियल पानी नहीं पीना चाहिए:

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  • किडनी के रोगी: पोटैशियम फिल्टर करने में समस्या हो सकती है।
  • डायबिटीज के मरीज: इसमें नेचुरल शुगर होती है।
  • हृदय रोगी और बुजुर्ग: इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का खतरा अधिक होता है।
  • सर्जरी वाले मरीज: ऑपरेशन से पहले या बाद में बीपी कंट्रोल करने में दिक्कत आ सकती है।

ORS vs नारियल पानी

हल्की थकान में तो नारियल पानी लाजवाब है, लेकिन यदि डिहाइड्रेशन गंभीर (जैसे लू लगना या उल्टी-दस्त) है, तो ORS बेहतर विकल्प है। ORS में ग्लूकोज और नमक का वह सटीक संतुलन होता है जो शरीर को गंभीर स्थिति से बाहर निकालता है।

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क्या है सही मात्रा?

विशेषज्ञों के अनुसार, एक स्वस्थ वयस्क के लिए प्रतिदिन 1 से 2 गिलास नारियल पानी पर्याप्त है। इसे पानी का विकल्प न समझें, बल्कि एक सप्लीमेंट के तौर पर लें। साधारण पानी पीना भी उतना ही जरूरी है।

संतुलन में करें सेवन
नारियल पानी प्रकृति का दिया हुआ एक शानदार तोहफा है, बशर्ते इसका सेवन संतुलन में किया जाए। अपनी बॉडी के सिग्नल को पहचानें और स्वाद के चक्कर में सेहत से समझौता न करें।

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