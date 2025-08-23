schools holidays: छात्रों की बल्ले-बल्ले: स्कूल-कॉलेज रहेंगे 9 दिनों तक बंद, जानें पूरी छुट्टियों का शेड्यूल

त्योहारी मौसम नजदीक आते ही छात्रों और शिक्षकों के लिए खुशखबरी लेकर आया है नया अकादमिक कैलेंडर। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इस साल दशहरे के मौके पर स्कूल और कॉलेजों को 9 दिनों की लंबी छुट्टी दी जा रही है। यह त्योहारों की झड़ी के बीच पढ़ाई से मिलने...

नेशनल डेस्क: त्योहारी मौसम नजदीक आते ही छात्रों और शिक्षकों के लिए खुशखबरी लेकर आया है नया अकादमिक कैलेंडर। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इस साल दशहरे के मौके पर स्कूल और कॉलेजों को 9 दिनों की लंबी छुट्टी दी जा रही है। यह त्योहारों की झड़ी के बीच पढ़ाई से मिलने वाला सबसे बड़ा ब्रेक माना जा रहा है, जो छात्रों को पर्व मनाने, यात्रा करने और परिवार के साथ समय बिताने का शानदार मौका देगा।

दशहरा अवकाश का पूरा शेड्यूल:

आंध्र प्रदेश और सामान्य शैक्षणिक संस्थान:

-छुट्टियां: 24 सितंबर से 2 अक्टूबर तक

-कुल अवकाश: 9 दिन

ईसाई अल्पसंख्यक संस्थान:

-छुट्टियां: 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक

- कुल अवकाश: 6 दिन

तेलंगाना के स्कूल और कॉलेज:

-छुट्टियां: 21 सितंबर से 3 अक्टूबर तक

-कुल अवकाश: 13 दिन तक की लंबी राहत

-अतिरिक्त अवकाश: 5 सितंबर को उर्स-उन-नबी के उपलक्ष्य में भी छुट्टी

साल के अंत में भी छुट्टियों की भरमार:

क्रिसमस अवकाश (अल्पसंख्यक संस्थान):

22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025 तक



संक्रांति अवकाश (जनवरी 2026):

अल्पसंख्यक स्कूल: 10 जनवरी से 15 जनवरी

सामान्य स्कूल: 10 जनवरी से 18 जनवरी तक

छात्रों के लिए सुनहरा मौका

लगातार त्योहारों और छुट्टियों के चलते यह साल छात्रों के लिए सबसे लंबे अवकाश वाले वर्षों में से एक बन गया है। स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई का ब्रेक मिलने से न केवल छात्र सांस्कृतिक उत्सवों में भाग ले सकेंगे, बल्कि यह मानसिक रूप से भी उन्हें तरोताजा करने का अवसर देगा।