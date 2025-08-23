Main Menu

  Online Gaming Bill मामले में कांग्रेस विधायक के.सी. वीरेंद्र के घर ED का छापा, 12 करोड़ कैश और 6 करोड़ की ज्वेलरी की जब्त

Edited By Radhika,Updated: 23 Aug, 2025 02:40 PM

ed raids congress mla kc veerendra s house in online gaming bill case

ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होने के ठीक बाद ED ने कर्नाटक के कांग्रेस विधायक के.सी. वीरेंद्र के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विधायक के घर और 31 अन्य ठिकानों पर ऑनलाइन गेमिंग धोखाधड़ी के मामले में छापेमारी की गई है।

नेशनल डेस्क: ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होने के ठीक बाद ED ने कर्नाटक के कांग्रेस विधायक के.सी. वीरेंद्र के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विधायक के घर और 31 अन्य ठिकानों पर ऑनलाइन गेमिंग धोखाधड़ी के मामले में छापेमारी की गई है।

देश भर में 31 जगहों पर छापा

ED ने इस मामले में देश भर में 31 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें गंगटोक, बेंगलुरु, हुबली, जोधपुर, मुंबई और गोवा शामिल हैं। गोवा में पांच बड़े कैसीनो - पप्पीज कैसीनो गोल्ड, ओशन रिवर्स कैसीनो, पप्पीज कैसीनो प्राइड, ओशन 7 कैसीनो और बिग डैडी कैसीनो - पर भी कार्रवाई की गई।

और ये भी पढ़े

छापेमारी के दौरान ED को विधायक के घर से ₹12 करोड़ नकद, जिसमें ₹1 करोड़ की विदेशी मुद्रा भी बरामद हुई है। इसके अलावा ₹6 करोड़ का सोना, 10 किलो चांदी और चार लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की गईं। ED ने 17 बैंक खाते और 2 लॉकर भी फ्रीज कर दिए हैं।

दुबई से चल रहा था गोरखधंधा

जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी कई ऑनलाइन सट्टेबाजी साइट्स चला रहा था, जिनके नाम 'King567' और 'Raja567' थे। ये कंपनियां दुबई से संचालित हो रही थीं। विधायक के भाई के.सी. थिप्पेस्वामी दुबई से तीन कंपनियां - डायमंड सॉफ्टटेक, टीआरएस टेक्नोलॉजीज और प्राइम9 टेक्नोलॉजीज - चला रहे थे, जो गेमिंग और कॉल सेंटर सेवाओं से जुड़ी थीं। विधायक का एक और भाई के.सी. नागराज और उसका बेटा पृथ्वी एन. राज भी इस गोरखधंधे में शामिल बताए जा रहे हैं।

ईडी को छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं, जिनसे पता चला है कि अवैध तरीके से कमाए गए पैसे को वैध दिखाने के लिए उसे कई तरीकों से छिपाया जा रहा था।

विधायक गंगटोक से गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार, विधायक वीरेंद्र और उनके साथी हाल ही में गंगटोक गए थे, जहाँ वे एक लैंड कैसीनो लीज पर लेने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान, ED ने उन्हें गंगटोक से गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को उन्हें स्थानीय कोर्ट में पेश किया गया और बेंगलुरु ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड हासिल की गई।

 

