शिक्षित, सशक्त महिलाएं प्रगतिशील राष्ट्र की स्तंभ हैं: राष्ट्रपति मुर्मू

नेशनल डेस्क: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षित एवं सशक्त महिलाएं एक प्रगतिशील राष्ट्र की स्तंभ हैं। मुर्मू ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक 'पोस्ट' में कहा कि 'नारी शक्ति' विविध क्षेत्रों में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है और साहस के साथ नेतृत्व कर रही है जिससे अधिक समावेशी और समृद्ध समाज की नींव मजबूत होती है।

Warm greetings to all on International Women’s Day! Educated and empowered women are the pillars of a progressive nation. As Nari Shakti continues to excel across diverse fields and lead with courage, it strengthens the foundations of a more inclusive and prosperous society. On… — President of India (@rashtrapatibhvn) March 8, 2026



उन्होंने कहा, ''आइए, इस अवसर पर हम ऐसे समाज के निर्माण के लिए अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि करें, जहां हर महिला को आगे बढ़ने और गरिमा, सुरक्षा एवं स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने के समान अवसर मिलें।'' राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षित और सशक्त महिलाएं एक प्रगतिशील राष्ट्र की स्तंभ हैं। उन्होंने कहा, ''आइए, हम मिलकर ऐसा माहौल बनाएं, जहां महिलाओं की आकांक्षाएं और उपलब्धियां बेहतर भविष्य को आकार दें।''