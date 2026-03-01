राष्ट्रपति मुर्मू ने नागपुर में कारखाना विस्फोट में लोगों की मौतों पर शोक व्यक्त किया

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को महाराष्ट्र के नागपुर में एक कारखाने में हुए विस्फोट में लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

पुलिस ने बताया कि रविवार सुबह नागपुर जिले के राउलगांव में विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले एक कारखाने में हुए विस्फोट में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई और 18 अन्य घायल हो गए।



नागपुर, महाराष्ट्र में एक फैक्ट्री में हुए विस्फोट से लोगों के हताहत होने के समाचार से मुझे गहरा दुख पहुँचा है। मैं स्वजनों को खोने वाले शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त करती हूं और घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं।



मुर्मू ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''नागपुर, महाराष्ट्र में एक फैक्टरी में हुए विस्फोट में लोगों की मौत के समाचार से मुझे गहरा दुख पहुंचा है। मैं प्रियजनों को खोने वाले शोकसंतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं और घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं।''