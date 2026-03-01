Main Menu

राष्ट्रपति मुर्मू ने नागपुर में कारखाना विस्फोट में लोगों की मौतों पर शोक व्यक्त किया

01 Mar, 2026

president murmu condoled the deaths of people in the factory explosion in nagpur

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को महाराष्ट्र के नागपुर में एक कारखाने में हुए विस्फोट में लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

पुलिस ने बताया कि रविवार सुबह नागपुर जिले के राउलगांव में विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले एक कारखाने में हुए विस्फोट में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई और 18 अन्य घायल हो गए।

पुलिस ने बताया कि रविवार सुबह नागपुर जिले के राउलगांव में विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले एक कारखाने में हुए विस्फोट में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई और 18 अन्य घायल हो गए।
 

मुर्मू ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''नागपुर, महाराष्ट्र में एक फैक्टरी में हुए विस्फोट में लोगों की मौत के समाचार से मुझे गहरा दुख पहुंचा है। मैं प्रियजनों को खोने वाले शोकसंतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं और घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं।'' 

 

