PM मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के बीच हैदराबाद हाउस में हुई खास मुलाकात

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार, 5 मार्च 2026 को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ द्विपक्षीय चर्चा की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाना और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते खोलना था। विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार, दोनों नेताओं ने बहुआयामी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए विस्तृत बातचीत की। इस चर्चा में क्षेत्रीय और वैश्विक चिंता के मुद्दों के साथ-साथ बहुपक्षीय मंचों पर आपसी तालमेल को लेकर भी विचार साझा किए गए। द्विपक्षीय बैठक के बाद, पीएम मोदी ने राष्ट्रपति स्टब के सम्मान में दोपहर के भोजन (Lunch) की मेजबानी की।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात

प्रधानमंत्री से मिलने से पहले, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने राष्ट्रपति स्टब से मुलाकात की। उन्होंने आगामी 'रायसीना डायलॉग' में राष्ट्रपति के संबोधन के प्रति उत्साह व्यक्त किया। इससे पूर्व, फिनिश राष्ट्रपति ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी।

राष्ट्रपति स्टब का 3 दिवसीय राजकीय दौरा

राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर बुधवार को भारत पहुंचे। यह पद संभालने के बाद उनका पहला भारत दौरा है। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है, जिसमें प्रमुख मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और दिग्गज व्यापारिक नेता शामिल हैं।

यात्रा के अन्य प्रमुख कार्यक्रम

राष्ट्रपति स्टब दिल्ली में चल रहे इस 11वें संस्करण के मुख्य अतिथि हैं और वह यहाँ 'कीनोट एड्रेस' देंगे। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। दिल्ली के कार्यक्रमों के बाद, राष्ट्रपति मुंबई जाएंगे। वहाँ वे महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलेंगे। साथ ही, मुंबई विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करेंगे और एक व्यापारिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।

भारत और फिनलैंड के बीच संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। हाल ही में फरवरी 2026 में फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो के भारत दौरे के बाद, राष्ट्रपति स्टब की यह यात्रा दर्शाती है कि दोनों देश आपसी सहयोग और जन-जन के बीच जुड़ाव (People-to-people linkages) को और गहरा करने के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं।