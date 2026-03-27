वैश्विक शांति के लिए पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त हो: फारूक अब्दुल्ला

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को समाप्त किया जाना चाहिए ताकि लोग शांति के माहौल में रह सकें। अब्दुल्ला ने यहां हजरतबल दरगाह में जुमे की नमाज अदा करने के बाद पत्रकारों से कहा, ''हम...

नेशनल डेस्क: नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को समाप्त किया जाना चाहिए ताकि लोग शांति के माहौल में रह सकें। अब्दुल्ला ने यहां हजरतबल दरगाह में जुमे की नमाज अदा करने के बाद पत्रकारों से कहा, ''हम युद्ध जैसी स्थिति में हैं। हम सभी प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इस युद्ध को समाप्त करे और शांति कायम हो ताकि हम सभी शांति से रह सकें।''

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उन्होंने कहा कि युद्ध को रोकना ''बड़ी शक्तियों'' का सवाल है और जनता केवल यही प्रार्थना कर सकती है कि ईश्वर किसी तरह इस संघर्ष को समाप्त कर दे। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मानवता के हित में युद्ध समाप्त करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने की अपील किए जाने के बारे में पूछे जाने पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने सही बात कही है।