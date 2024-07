मुंबईः लोकल ट्रेन के सामने लेट गए बाप-बेटा, एक साथ दी जान, देखें Video

नेशनल डेस्कः मुंबई के भायंदर रेलवे स्टेशन से पिता-पुत्र के सुसाइड करने का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पिता-पुत्र ने लोकल ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। घटना सोमवार सुबह 11 बजे के करीब की बताई जा रही है। सीसीटीवी कैमरे में साफ-साफ दिख रहा है कि पिता-पुत्र आपस मे बातचीत करते हुए प्लेटफार्म पर विरार की तरफ जाते नजर आ रहे हैं।



प्लेटफार्म से उतर कर कुछ दूरी पर जाने के बाद दोनों पिता-पुत्र विरार से चर्चगेट की तरफ जाने वाले लोकल ट्रेन के आगे लेट जाते हैं। खुदकुशी करने वाले हरीश मेहता की उम्र लगभग 60 वर्ष है जबकि बेटे जय मेहता की उम्र लगभग 35 वर्ष बताई जा रही है।

A father and son committed suicide by jumping under a running local train near Bhayandar railway station. The incident took place on Monday morning around half past eleven. Their names are Harish Mehta (60) and Jai Mehta (30).#Mumbai #mirabhayandar pic.twitter.com/Ncz6hEqmcg — Siraj Noorani (@sirajnoorani) July 9, 2024