Tesla का भारत में खुला पहला शोरूम: मुंबई के BKC में हर महीने चुकाएगी ₹35 लाख किराया

मुंबई: भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया में आज एक नया इतिहास रचा गया है। दुनिया की सबसे चर्चित ईवी कंपनी Tesla ने आखिरकार मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) स्थित Maker Maxity Mall में अपना पहला आधिकारिक शोरूम खोल दिया है। लंबे समय से भारतीय बाजार में एंट्री को लेकर बनी अटकलों को विराम देते हुए, यह एलन मस्क की कंपनी का देश में पहला बड़ा कदम है।



दिग्गज अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता टेस्ला (Tesla) ने भारत में अपने पहले शोरूम के लिए मुंबई के पॉश बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) इलाके में 4,000 वर्ग फुट जगह किराए पर लिया है।

₹35 लाख मासिक किराया, हर साल होगा इजाफा

इस प्रॉपर्टी के लिए टेस्ला हर महीने ₹35 लाख से अधिक किराया देगी, जो कि सालाना 5% की दर से बढ़ेगा। पांच साल की लीज के अंत तक यह किराया लगभग ₹43 लाख प्रति माह तक पहुंच जाएगा। दस्तावेजों के अनुसार, प्रति वर्ग फुट शुरुआती किराया ₹881 है।

#WATCH | Tesla is all set to mark its official entry into the Indian market with the launch of its first showroom in Mumbai today



The electric vehicle (EV) giant is opening its India showroom at the Maker Maxity Mall in the city's Bandra Kurla Complex (BKC) pic.twitter.com/6p0EmgrsHS — ANI (@ANI) July 15, 2025