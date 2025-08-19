Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • 24/22 carat Gold Price: सोने की कीमतों में गिरावट जारी, देखें 24 कैरेट-22 कैरेट-18 कैरेट का नया रेट

24/22 carat Gold Price: सोने की कीमतों में गिरावट जारी, देखें 24 कैरेट-22 कैरेट-18 कैरेट का नया रेट

Edited By Anu Malhotra,Updated: 19 Aug, 2025 11:50 AM

festive season gold price 10 gram 24 carat gold price 22 carat gold price

त्योहारी सीज़न की आहट के साथ ही सोने की बाज़ार में हलचल तेज़ हो गई है। हाल के दिनों में भूराजनीतिक तनावों में थोड़ी नरमी और घरेलू बाज़ार की मजबूती के चलते सोने की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। पिछले दस दिनों में सोने के दामों में लगभग 2...

नेशनल डेस्क: त्योहारी सीज़न की आहट के साथ ही सोने की बाज़ार में हलचल तेज़ हो गई है। हाल के दिनों में भूराजनीतिक तनावों में थोड़ी नरमी और घरेलू बाज़ार की मजबूती के चलते सोने की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। पिछले दस दिनों में सोने के दामों में लगभग 2 प्रतिशत यानी 2160 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है, जिसने उन लोगों के लिए उम्मीद जगाई है जो लंबे समय से सोने की कीमतों में नरमी का इंतज़ार कर रहे थे।

आज का ताज़ा सोना रेट – कैरेट के अनुसार
देशभर में सोने के भाव में गिरावट आई है और आज 24 कैरेट सोना 1,00,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। वहीं 22 कैरेट सोना 92,350 रुपये और 18 कैरेट सोना 75,560 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। बीते दिन की तुलना में यह मामूली कमी दर्शाता है — कल 24 कैरेट का भाव 1,01,180 रुपये था।

 शहरवार सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
शहर             24 कैरेट (₹)      22 कैरेट (₹)    18 कैरेट (₹)

दिल्ली           1,00,090            92,500            75,690
मुंबई             1,00,750           92,350             75,560
चेन्नई             1,00,750           92,350             76,350
कोलकाता     1,00,750            92,350             75,560

और ये भी पढ़े

सोने की कीमतें कैसे तय होती हैं?
सोने का भाव कई कारकों पर निर्भर करता है - सिर्फ बाज़ार में मांग और आपूर्ति नहीं, बल्कि वैश्विक हालात, मुद्रा विनिमय दरें, आयात शुल्क और सांस्कृतिक मांग भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं।

1. डॉलर की स्थिति और करेंसी का प्रभाव
अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में सोने की कीमतें डॉलर में तय होती हैं। यदि डॉलर मज़बूत होता है या भारतीय रुपया कमजोर पड़ता है, तो भारत में सोना महंगा हो जाता है।

2. आयात शुल्क और टैक्स
भारत अधिकतर सोना विदेशों से आयात करता है। ऐसे में इंपोर्ट ड्यूटी और GST सीधे दामों पर असर डालते हैं। सरकार द्वारा शुल्क में बदलाव भी तुरंत कीमतों में उछाल या गिरावट ला सकता है।

3. वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक घटनाएं
युद्ध, मंदी, ब्याज दरों में बदलाव और शेयर बाज़ार की अस्थिरता जैसे हालात निवेशकों को सोने की ओर मोड़ते हैं। इससे इसकी मांग और कीमत दोनों बढ़ जाती हैं।

4. भारतीय परंपरा और सामाजिक महत्व
भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर है। शादी-ब्याह, नवरात्रि, दिवाली जैसे मौकों पर इसकी मांग बढ़ जाती है, जो सीधे कीमतों को प्रभावित करती है।

5. महंगाई से सुरक्षा
महंगाई के दौर में सोना सुरक्षित निवेश माना जाता है। जब दूसरी जगह निवेश जोखिम भरा लगता है, तब लोग सोना खरीदना पसंद करते हैं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!