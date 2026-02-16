Bank of Baroda की धमाकेदार स्कीम: ₹1 लाख जमा करने पर मिलेगा ₹41,478 का रिटर्न, सीनियर सिटीजन्स की हुई मौज!

अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए निवेश का सबसे भरोसेमंद जरिया आज भी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) को ही माना जाता है। इसी कड़ी में सार्वजनिक क्षेत्र के दिग्गज बैंक, 'बैंक ऑफ बड़ौदा' (BoB) ने अपनी ब्याज दरों से निवेशकों का दिल जीत लिया है। अगर आप बिना किसी...

फाइनेंस डेस्क: अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए निवेश का सबसे भरोसेमंद जरिया आज भी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) को ही माना जाता है। इसी कड़ी में सार्वजनिक क्षेत्र के दिग्गज बैंक, 'बैंक ऑफ बड़ौदा' (BoB) ने अपनी ब्याज दरों से निवेशकों का दिल जीत लिया है। अगर आप बिना किसी जोखिम के अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, तो बैंक की 5 साल वाली स्कीम आपके लिए मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है। यहाँ सिर्फ एक लाख रुपये जमा करने पर आपको मोटा फिक्स ब्याज मिल रहा है।

ब्याज दरों का गणित: किसे मिलेगा कितना लाभ?

बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी एफडी स्कीमों को अलग-अलग आयु वर्ग के हिसाब से डिजाइन किया है। 5 साल की लंबी अवधि के निवेश पर बैंक आकर्षक दरें ऑफर कर रहा है:

सामान्य नागरिक: बैंक इन्हें 6.30% की दर से ब्याज दे रहा है।

सीनियर सिटीजन (60+ वर्ष): वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह दर 6.90% है।

सुपर सीनियर सिटीजन (80+ वर्ष): अति वरिष्ठ नागरिकों को सबसे ज्यादा 7.00% का बंपर ब्याज मिल रहा है।

₹1,00,000 के निवेश पर मैच्यॉरिटी कैलकुलेशन

अगर आप आज ₹1 लाख का निवेश 5 साल के लिए करते हैं, तो आपकी पूंजी कितनी बढ़ेगी, इसका पूरा चार्ट नीचे दिया गया है:

श्रेणी निवेश राशि ब्याज दर कुल ब्याज (5 साल) कुल मैच्यॉरिटी राशि सामान्य नागरिक ₹1,00,000 6.30% ₹36,690 ₹1,36,690 सीनियर सिटीजन ₹1,00,000 6.90% ₹40,784 ₹1,40,784 सुपर सीनियर सिटीजन ₹1,00,000 7.00% ₹41,478 ₹1,41,478

444 दिनों वाली स्पेशल स्कीम: कम समय में ज्यादा मुनाफा

अगर आप 5 साल तक इंतज़ार नहीं करना चाहते, तो बैंक की 444 दिनों वाली स्पेशल एफडी आपके लिए बेस्ट है। इस शॉर्ट-टर्म स्कीम में सुपर सीनियर सिटीजन्स को 7.05% तक का सर्वाधिक ब्याज मिल रहा है, जो कि बचत के लिहाज से एक शानदार विकल्प है। बैंक में आप न्यूनतम 7 दिनों से लेकर अधिकतम 10 साल तक की अवधि चुन सकते हैं।

निवेशकों के लिए क्यों है यह खास?

सरकारी बैंक होने के नाते यहाँ आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। साथ ही, 5 साल की एफडी पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ भी मिल सकता है। जो लोग रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त बड़ी राशि निवेश कर मंथली या मैच्यॉरिटी इनकम चाहते हैं, उनके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा की यह स्कीम एक मजबूत आधार प्रदान करती है।