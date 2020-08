इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गहरी दोस्ती तो जगजाहिर है। भारत में स्थित इजरायल के दूतावास ने बॉलीवुड अंदाज में Friendship Day विश की है। इजरायल दूतावास के हैंडल से बॉलीवुड फिल्म के फेमस दोस्ती गीत- ''तेरे जैसा यार कहां'' की धुन पर दोनों देशों के

नेशनल डेस्कः इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गहरी दोस्ती तो जगजाहिर है। भारत में स्थित इजरायल के दूतावास ने बॉलीवुड अंदाज में Friendship Day विश की है। इजरायल दूतावास के हैंडल से बॉलीवुड फिल्म के फेमस दोस्ती गीत- 'तेरे जैसा यार कहां' की धुन पर दोनों देशों के दोस्ताना संबंध दिखाए गए हैं। वहीं अमेरिकी दूतावास ने भी भारत को फ्रेंडशिप की बधाई दी है।

🎶🎵 तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना 🇮🇱❤️🇮🇳#HappyFriendshipDay2020 India!

May our #Friendship & #GrowingPartnership strengthen even more in future!



Share a picture telling us what makes 🇮🇱🇮🇳 friendship so special! #FriendsForever pic.twitter.com/Fd9YzjZuzQ