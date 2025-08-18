पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम से पाएं 2 लाख रुपये का लाभ, टैक्स में भी मिलेगी छूट, जानिए पूरी जानकारी

Edited By Rahul Rana,Updated: 18 Aug, 2025 07:23 PM

नेशनल डेस्क: आज के समय में हर निवेशक ऐसी योजना की तलाश में रहता है जहां उसका पैसा सुरक्षित रहे और बेहतर रिटर्न भी मिले। ऐसे में पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम (Post Office Time Deposit Scheme) एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरी है। इस स्कीम में निवेश करने से न सिर्फ पूंजी सुरक्षित रहती है, बल्कि निवेशक 2 लाख रुपये से ज्यादा का लाभ सिर्फ ब्याज के रूप में कमा सकते हैं। इसके साथ ही, टैक्स छूट का भी फायदा मिलता है।

क्या है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम?

यह स्कीम हर वर्ग के लोगों के लिए उपयुक्त है चाहे वह विद्यार्थी हो, नौकरीपेशा हो या फिर वरिष्ठ नागरिक। इसमें सिर्फ 1,000 रुपये से निवेश की शुरुआत की जा सकती है। निवेशक अपनी सुविधा के अनुसार 1, 2, 3 या 5 साल के लिए पैसा जमा कर सकते हैं। निवेश की अवधि जितनी अधिक होगी, ब्याज दर उतनी बेहतर मिलेगी।

ब्याज दरें क्या हैं?

- 1 साल के लिए: 6.9% ब्याज

- 2 और 3 साल के लिए: 7% ब्याज

- 5 साल के लिए: 7.5% ब्याज

5 साल की अवधि पर निवेशकों को सबसे अधिक ब्याज दर का लाभ मिलता है।

2.24 लाख का ब्याज

अगर कोई निवेशक 5 लाख रुपये को 5 साल के लिए इस योजना में लगाता है, तो उसे 7.5% वार्षिक ब्याज दर के अनुसार करीब 2,24,974 रुपये सिर्फ ब्याज के रूप में मिलेंगे। यानी कुल रिटर्न 7,24,974 रुपये होगा। यह उन निवेशकों के लिए एक सुरक्षित और फायदेमंद विकल्प है, जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं।

टैक्स में भी राहत

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। यानी आप अपनी निवेश राशि पर टैक्स बचा सकते हैं और साथ ही एक निश्चित और अच्छा रिटर्न भी प्राप्त कर सकते हैं।



