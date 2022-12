गुजरात चुनाव: PM मोदी ने अहमदाबाद में लाइन में लगकर डाला वोट, स्वागत में उमड़ी लोगों की भीड़

नेशनल डेस्क: गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में उत्तर और मध्य गुजरात के 14 जिलों की 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में रानिप में पहुंचकर वोट डाला। पीएम मोदी भी आम लोगों के साथ कतार में लगे और अपनी बारी आने पर वोट डाला।

वोट डालने के बाद पीएम मोदी पैदल ही कुछ दूरी तक चले, जहां पर लोग उनको देखने और मिलने के लिए खड़े थे। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने उंगली पर लगी वोटिंग इंक दिखाकर लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। कई लोगों ने अपने घरों की छतों पर खड़े होकर पीएम मोदी का स्वागत किया और भाजपा का झंडा लहराया। इसके बाद वह मतदान केंद्र के पास स्थित अपने बड़े भाई सोमा मोदी के घर के लिए रवाना हुए। इससे पहले सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लोगों से मतदान करने की अपील की।

प्रधानमंत्री मोदी ट्वीट किया, ‘‘ गुजरात चुनाव के दूसरे चरण में मतदान करने वाले सभी लोगों, विशेष रूप से युवा और महिला मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने का आग्रह करता हूं।'' अहमदाबाद, वडोदरा एवं गांधीनगर सहित 14 जिलों के इन 93 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित 61 राजनीतिक दलों के कुल 833 उम्मीदवार मैदान में हैं। गुजरात में एक दिसंबर को पहले चरण में 89 सीट पर करीब 63.31 प्रतिशत मतदान हुआ था। मतगणना आठ दिसंबर को की जाएगी।

The Hon'ble Prime Minister of the largest democracy, Shri @narendramodi Ji stands in queue to cast his vote for the Gujarat Assembly Election 2022 in Ahmedabad.



Such impactful gestures help bolster the faith of people in our democratic setup. pic.twitter.com/NdNLHNjPFT