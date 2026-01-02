Vande Bharat Sleeper Train: इस मार्ग पर दौड़ेगी देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, देखें क्या है किराया और सुविधाएं

Edited By Anu Malhotra, Updated: 02 Jan, 2026 10:24 AM

नए साल के पहले दिन रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। भारतीय रेलवे देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को इसी माह के दूसरे पखवाड़े को कोलकाता और गुवाहाटी के बीच चलाने जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को यह घोषणा की और बताया कि...

नेशनल डेस्क: नए साल के पहले दिन रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। भारतीय रेलवे देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को इसी माह के दूसरे पखवाड़े को कोलकाता और गुवाहाटी के बीच चलाने जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को यह घोषणा की और बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

लंबी दूरी की रात्री यात्रा अब होगी आरामदायक और तेज़

विशेष रूप से लंबी दूरी की रात्री यात्रियों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई यह ट्रेन पूर्ण एयर-कंडीशंड होगी। रेल मंत्री ने बताया कि सफल ट्रायल के बाद ट्रेन का पहला सेट यात्रियों के लिए तैयार है। इस नई सेवा से पूर्वोत्तर भारत को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और यात्रा के अनुभव में बड़ा बदलाव आएगा।

ट्रेन में कुल 16 कोच होंगे:

11 थ्री-टियर

4 टू-टियर

1 फर्स्ट क्लास कोच

एक बार में 823 यात्री यात्रा कर सकेंगे।

छह महीने में 8 और ट्रेनें, भविष्य में 200 ट्रेनें

वैष्णव ने कहा कि अगले छह महीने में 8 और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू होंगी। साल 2026 के अंत तक इनकी संख्या बढ़कर 12 हो जाएगी। भविष्य की योजना के तहत रेलवे देशभर में 200 से अधिक वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रहा है, जिससे लंबी दूरी की रेल यात्रा में आमूलचूल बदलाव आएगा।

हाई-स्पीड ट्रायल: 180 किमी प्रति घंटा

ट्रेन की डिजाइन स्पीड 180 किमी/घंटा है। हाल ही में राजस्थान के कोटा-नागदा सेक्शन पर इसका सफल ट्रायल हुआ। ट्रायल के दौरान वॉटर टेस्ट किया गया, जिसमें पानी से भरे गिलास न तो हिले और न ही छलके, यह ट्रेन की स्थिरता और सुरक्षा का संकेत है।

किराया और कोच सुविधाएं

कोलकाता-गुवाहाटी मार्ग का किराया इस प्रकार तय किया गया है:

थर्ड एसी: ₹2,300

सेकंड एसी: ₹3,000

फर्स्ट एसी: ₹3,600

ट्रेन के कोचों में यात्रियों के लिए कई सुविधाएं होंगी:

कुशनयुक्त स्लीपिंग बर्थ

अपर बर्थ तक आसान पहुंच

नाइट लाइटिंग और विजुअल डिस्प्ले

पब्लिक एड्रेस सिस्टम

सीसीटीवी कैमरा और मॉड्यूलर पैंट्री

एडवांस बायो-वैक्यूम टॉयलेट

दिव्यांग अनुकूल शौचालय

बेबी केयर एरिया

फर्स्ट क्लास में गर्म पानी के शॉवर

प्रत्येक बर्थ पर रीडिंग लाइट, चार्जिंग पॉइंट, फोल्डेबल स्नैक टेबल

इमरजेंसी में सीधे लोको पायलट से संपर्क

नई ट्रेन से बदलाव की उम्मीद

रेल मंत्री के अनुसार, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन केवल तेज और सुरक्षित यात्रा ही नहीं, बल्कि यात्रियों के आराम और सुविधा को भी नई ऊंचाई देगी। लंबी दूरी की रात्री यात्रा अब अधिक आरामदायक और आधुनिक हो जाएगी, जिससे लोग रेल यात्रा को अधिक प्राथमिकता देंगे।