बड़ा हादसा: मोबाइल बचाने की कोशिश पड़ी भारी! दिल्ली रेलवे स्टेशन पर झपटमार के पीछे भागा युवक, ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत

नेशनल डेस्क: दिल्ली के शाहदरा रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 22 वर्षीय युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के पीछे मोबाइल फोन की चोरी और पीछा करना बताया जा रहा है।



क्या है पूरा मामला?

पुलिस के मुताबिक यह घटना शाम करीब 4:55 बजे हुई। ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुलिस स्टेशन को सूचना मिली कि शाहदरा स्टेशन के प्लेटफॉर्म 3 पर एक व्यक्ति ट्रेन के सामने आ गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को तुरंत अस्पताल भेजा, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।

मृतक की पहचान रोहित कुमार के रूप में हुई। वह उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का रहने वाला था। जानकारी के अनुसार, रोहित का मोबाइल किसी शख्स ने छीन लिया था और वह भाग गया। रोहित उस शख्स का पीछा करते हुए रेल पटरियों पर प्लेटफॉर्म पार कर रहा था, तभी दिल्ली-काठगोदाम एक्सप्रेस ट्रेन उसकी चपेट में आ गई। शव को एमएलसी (मेडिकल-लीगल केस) तैयार करने के बाद और संरक्षण के लिए अरुणा आसफ अली अस्पताल भेजा गया।



पुलिस जांच में जुटी

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज की मदद से मोबाइल छीनने वाले शख्स की पहचान करने और गिरफ्तारी करने में जुट गई है। अधिकारी बता रहे हैं कि जांच जारी है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।



ट्रेन हादसों में बढ़ती संख्या

रेलवे नियमों का पालन न करने के कारण हर साल बड़ी संख्या में लोग ट्रेन हादसों में अपनी जान गंवाते हैं। अधिकांश हादसे तब होते हैं जब लोग चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने की कोशिश करते हैं, या पुल के बजाय रेल पटरियों के रास्ते प्लेटफॉर्म पार करते हैं। रेलवे समय-समय पर यात्रियों को चेतावनी देता है कि नियमों का पालन करें, लेकिन जनता में जागरूकता की कमी और नियमों की अनदेखी के कारण हादसे होते रहते हैं।

