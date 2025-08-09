हार्वर्ड स्टडी में दावा: रोज़ाना Coffee पीने वाली महिलाओं की उम्र होती है लंबी

Edited By Radhika,Updated: 09 Aug, 2025 04:18 PM

नेशनल डेस्क: आजकल शहरी जीवनशैली में कॉफी का चलन बहुत बढ़ गया है। कई लोग अपनी दिन की शुरुआत कॉफी से करते हैं, लेकिन अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या दिन में 2-3 कप कॉफी पीना सेहत के लिए सही है या नहीं? इस विषय पर हुई कुछ रिसर्च और एक्सपर्ट की राय के आधार पर यह खबर तैयार की गई है।

क्या कहती है रिसर्च?

उम्र बढ़ने पर प्रभाव: अमेरिका में 30 साल तक 50,000 महिलाओं पर किए गए एक अध्ययन में यह पाया गया कि जो महिलाएं हर दिन 1 से 3 कप कॉफी पीती हैं, उनमें उम्र बढ़ने की प्रक्रिया बेहतर होती है। यह रिसर्च केवल स्वस्थ महिलाओं के लिए है और बीमारी से ग्रस्त लोगों पर लागू नहीं होती।

कैफीन की सीमा: अमेरिकन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति को दिनभर में 400mg तक कैफीन का सेवन करना सुरक्षित माना जाता है। इसमें सिर्फ कॉफी ही नहीं, बल्कि चाय, चॉकलेट और एनर्जी ड्रिंक्स में मौजूद कैफीन भी शामिल है।

कॉफी में कैफीन की मात्रा

अलग-अलग तरह की कॉफी और चाय में कैफीन की मात्रा अलग-अलग होती है:

फिल्टर कॉफी: एक कप फिल्टर कॉफी में लगभग 95mg कैफीन होता है।

एस्प्रेसो: एक शॉट एस्प्रेसो में 63mg कैफीन होता है।

चाय: एक कप चाय में 30 से 50mg कैफीन हो सकता है।

इस हिसाब से अगर आप स्वस्थ हैं तो दिन में 2 से 3 कप कॉफी पीने से कोई नुकसान नहीं है। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि कैफीन की कुल मात्रा 400mg से ज़्यादा न हो।

क्या 2-3 कप कॉफी पीना सुरक्षित है?

