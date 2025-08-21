Heavy Rain Alert: मौसम दिखाएगा रौद्र रूप! 22 से 26 अगस्त तक होगी भीषण बारिश; IMD ने इन जिलों के लिए जारी किया अलर्ट

उत्तर प्रदेश में मौसम फिर से बदलेगा और 22 से 26 अगस्त के बीच प्रदेश में भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हो रहे नए वेदर सिस्टम के कारण पूरे प्रदेश में बारिश का प्रभाव देखा जाएगा। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को बताया कि...

नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश में मौसम फिर से बदलेगा और 22 से 26 अगस्त के बीच प्रदेश में भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हो रहे नए वेदर सिस्टम के कारण पूरे प्रदेश में बारिश का प्रभाव देखा जाएगा। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को बताया कि प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जो आने वाले दिनों में मूसलाधार बारिश में बदल सकती है।



मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि मानसून की ट्रफ लाइन एक बार फिर उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रही है, जिससे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली नमी प्रदेश तक पहुंच रही है। यह नमी 22 से 26 अगस्त तक भारी बारिश का कारण बनेगी, जिससे प्रदेश के कई जिलों में मौसम सुहाना और ठंडक महसूस होगी।



बागपत में बुधवार को सबसे अधिक 51 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि गुरुवार को भी कई इलाकों में बारिश जारी रही। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का दायरा धीरे-धीरे पूरे प्रदेश में फैल जाएगा, जिससे गर्मी और उमस से राहत मिलेगी।



इन जिलों में होगी भारी बारिश

विशेषकर सहारनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, शाहजहांपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत सहित आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। 22 अगस्त से बरसात का सिलसिला लगातार बढ़ेगा और अगले सप्ताह तक बारिश का असर बना रहेगा।



