UP Heavy Rain Alert: आज इन 30 जिलों में होगी भारी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। बीते तीन दिनों से राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। विशेषकर दक्षिणी और तराई क्षेत्रों में मध्यम से तेज वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज सोमवार, 25 अगस्त को पूर्वांचल और तराई क्षेत्र के करीब 30 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट घोषित किया है।
इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी
गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर।
29 अगस्त से फिर तेज होगी बारिश
लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, 26 अगस्त से अगले तीन दिनों तक बारिश की तीव्रता में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि, 29 अगस्त से मानसून एक बार फिर सक्रिय होने की संभावना है और वर्षा की रफ्तार बढ़ सकती है।
130 मिमी के साथ सोनभद्र बना सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला
मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को सबसे अधिक वर्षा सोनभद्र जिले में दर्ज की गई, जहां 130 मिमी बारिश हुई। इसके अलावा मिर्जापुर में 105 मिमी, भदोही में 98 मिमी और प्रयागराज में 72 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई।