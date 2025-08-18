चलेंगी तेज हवाएं, गरज-चमक के साथ लगातार 4 दिन होगी भारी बारिश, IMD ने इन जिलों के लिए जारी किया अलर्ट

उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से उमस भरी गर्मी और तपती धूप ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। मानसून की ट्रफ लाइन दक्षिण की ओर शिफ्ट होने के कारण वर्षा की गतिविधियों में ठहराव आ गया था, लेकिन अब मौसम में बदलाव की संभावना जताई जा रही है।...

नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से उमस भरी गर्मी और तपती धूप ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। मानसून की ट्रफ लाइन दक्षिण की ओर शिफ्ट होने के कारण वर्षा की गतिविधियों में ठहराव आ गया था, लेकिन अब मौसम में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 19 अगस्त से राज्य के कई हिस्सों में मौसम राहत देगा।



पश्चिमी यूपी में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि 20 अगस्त को पूरे प्रदेश को ग्रीन जोन में रखा गया है, यानी भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है। हालांकि, पूर्वी और पश्चिमी यूपी के लिए एक बार फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 21 से 24 अगस्त तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगातार चार दिन भारी बारिश हो सकती है, वहीं पश्चिमी यूपी में 23 और 24 अगस्त को भारी वर्षा का अलर्ट है।



मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान कुछ जिलों में वज्रपात और तेज हवा चलने की भी संभावना है। सुबह से शाम तक मौसम के कई रूप देखने को मिलेंगे – तेज धूप, उमस, हल्की बारिश और गरज-चमक के साथ तेज हवाएं।



इन जिलों में भारी बारिश की संभावना

बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रयागराज, बिजनौर, बरेली, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत समेत 40 से अधिक जिलों में IMD ने अलर्ट जारी किया है।



तापमान में सामान्य से वृद्धि

राज्य में अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.1 डिग्री ज्यादा है। आर्द्रता का स्तर भी 90% के पार पहुंच गया, जिससे उमस और अधिक महसूस हो रही है।



72 घंटे होंगे मौसम के बदलते मिजाज वाले

अगले तीन दिनों में तापमान में उतार-चढ़ाव के साथ बारिश और गर्मी दोनों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, खासकर वज्रपात के समय घरों में रहने और सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है।