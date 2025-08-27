Heavy Rain Alert: 28-29-30 और 31 अगस्त को होगी भारी बारिश, IMD ने 20 से ज्यादा राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट

देशभर में मानसून एक बार फिर पूरी रफ्तार में लौट आया है। जहां एक ओर तापमान में गिरावट से लोगों को राहत मिली है, वहीं कई राज्यों में भारी बारिश और बादल फटने जैसी घटनाओं ने जनजीवन को प्रभावित किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 27 से 31 अगस्त...

नेशनल डेस्क: देशभर में मानसून एक बार फिर पूरी रफ्तार में लौट आया है। जहां एक ओर तापमान में गिरावट से लोगों को राहत मिली है, वहीं कई राज्यों में भारी बारिश और बादल फटने जैसी घटनाओं ने जनजीवन को प्रभावित किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 27 से 31 अगस्त के बीच देश के अनेक हिस्सों में भारी बारिश, तेज हवाओं और आंधी-तूफान की चेतावनी दी है।



दिल्ली-NCR: रुक-रुक कर होती रहेगी बारिश

राजधानी दिल्ली में भी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने चेताया है कि 31 अगस्त तक दिल्ली में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही तेज हवाएं और बिजली गिरने का भी अनुमान जताया गया है।



उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर भी मेहरबान हैं बादल

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में अगले पांच दिनों तक बारिश के तेज़ दौर की संभावना है। कुछ स्थानों पर भूस्खलन और बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। वहीं, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी गरज के साथ बारिश की चेतावनी है।



महाराष्ट्र, गुजरात, कोंकण-गोवा में झमाझम

महाराष्ट्र, गुजरात-सौराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कई इलाकों में अगले पांच दिन मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान है। कुछ जगहों पर जलभराव और स्थानीय बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है।



राजस्थान: फिर से बरसे बादल, कई जिलों में अलर्ट

राजस्थान में बीते कुछ दिनों में मानसून की सक्रियता ने मौसम को सुहावना बना दिया है। IMD के अनुसार, 27 से 31 अगस्त के बीच राज्य के कई जिलों में मूसलाधार बारिश के आसार हैं। कुछ क्षेत्रों में तेज़ हवा और आंधी के साथ हल्की से मध्यम वर्षा भी हो सकती है।



पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में भी बारिश के आसार

पूर्वोत्तर राज्यों — अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में भी तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में मौसम खुशनुमा रहने की संभावना है।



बारिश की चपेट में रहेगा मध्य और पूर्वी भारत भी

बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के उप-हिमालयी क्षेत्रों में 27 से 31 अगस्त के बीच भारी बारिश का अनुमान है। गरज के साथ बिजली गिरने और तेज़ हवा चलने की भी आशंका जताई गई है।



मौसम विभाग की अपील

IMD ने नागरिकों से अपील की है कि वे भारी बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम से जुड़े आधिकारिक अपडेट्स पर ध्यान दें। निचले इलाकों में जलभराव और तेज़ हवाओं के चलते सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।