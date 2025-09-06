Himachal Rain alert: हिमाचल में तेज बारिश और आंधी का खतरा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Main Menu

हिमाचल प्रदेश में मानसून की विदाई से पहले 7 सितंबर को कई इलाकों में तेज बारिश और आंधी की संभावना है। मौसम विभाग ने 80% बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे आसमान बादलों से घिरा रहेगा और उमस बढ़ेगी। रात का तापमान गिरकर 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता...

नेशनल डेस्कः मानसून की विदाई से पहले हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर बदला मिजाज दिखाया है। मौसम विभाग ने 7 सितंबर को प्रदेश के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ आंधी और तेज बारिश की संभावना जताई है। दिन भर आसमान बादलों से घिरा रहेगा और हल्की धुंध भी देखने को मिलेगी। दिन का अधिकतम तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पश्चिम दिशा से 8 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जिससे मौसम सुहावना तो रहेगा, लेकिन 84 प्रतिशत आर्द्रता के कारण उमस बढ़ने का भी खतरा है। बारिश की संभावना 80 प्रतिशत तक बताई गई है, इसलिए लोगों को छाता और रेनकोट साथ रखने की सलाह दी गई है।

8 से 15 दिन तक बारिश होने की संभावना

रात का तापमान गिरकर 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। उत्तर-पूर्व दिशा से लगभग 5 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं ठंडक का एहसास कराएंगी। रात की नमी 92 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में सूर्योदय सुबह 6 बजे और सूर्यास्त शाम 6 बजकर 37 मिनट पर होगा। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, सितंबर माह में प्रदेश में करीब 8 से 15 दिन तक बारिश होने की संभावना है। इससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को छाता और रबर के जूते साथ रखने की सलाह दी जाती है। पहाड़ी रास्तों पर फिसलन और भूस्खलन जैसी समस्याओं से निपटने के लिए भी सावधानी बरतनी होगी।

पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का अलर्ट

मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और सड़क अवरोध की संभावना को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। पर्यटकों को ट्रेकिंग और अन्य बाहरी गतिविधियों में सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं, किसानों के लिए यह बारिश राहत की खबर है, जिससे खेतों को आवश्यक पानी मिलेगा और उनकी फसलें प्रभावित नहीं होंगी। 
 

