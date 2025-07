प्रोग्रामिंग में इंसान के सामने फेल हुआ AI, एक्सपर्ट बोले- ‘शायद ये आखिरी बार हो!’

नेशनल डेस्क: AI की लगातार बढ़ती क्षमताओं के बीच एक खबर सामने आई है जो मानव प्रतिभा को सलाम करती है। एक प्रोग्रामिंग प्रतियोगिता में एक मानव प्रोग्रामर ने AI मॉडल को मात दी है। इस मामले में विशेषज्ञों का मानना है कि यह शायद मशीनों पर मानव की आखिरी जीत हो सकती है।

प्रतियोगिता के परिणाम अब आधिकारिक हो गए हैं और इसमें मानव प्रोग्रामर ने अपनी बढ़त को 5.5 % से बढ़ाकर 9.5 % कर दिया है। इस अप्रत्याशित जीत पर खुद विजेता भी हैरान हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, "सच कहूं तो यह हाइप थोड़ी अजीब सी लग रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने सारे लोगों को प्रोग्रामिंग प्रतियोगिताओं में रुचि होगी। ऐसा लगता है कि मुझे यहां बार-बार आना चाहिए।"

