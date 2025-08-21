Main Menu

Torrential rains alert: देशभर में भारी बारिश का कहर:  22, 23, 24, 25, 26 तक इन राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट

Edited By Anu Malhotra,Updated: 21 Aug, 2025 02:12 PM

नेशनल डेस्क:  देशभर में एक बार फिर बारिश ने रफ्तार पकड़ ली है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले पांच दिनों यानी 22 से 26 अगस्त तक कई राज्यों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। जहां एक ओर मुंबई जैसे शहरों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित है, वहीं दिल्ली-एनसीआर में मौसम सुहाना बना हुआ है। इस बीच उत्तराखंड, हिमाचल, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के लिए येलो और रेड अलर्ट जारी किया गया है। किसानों से लेकर आम लोगों तक, सभी को इस बारिश के नए दौर के लिए सतर्क रहने की जरूरत है।

देश के अलग-अलग इलाकों में एक बार फिर मॉनसून ने जोर पकड़ लिया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों के लिए कई राज्यों में भारी से अति भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। जहां एक तरफ मुंबई में तेज बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है, वहीं दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश के चलते मौसम सुहावना बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अब भी किसान आसमान की ओर उम्मीद लगाए बैठे हैं।

मुंबई में मूसलधार बारिश, रेड अलर्ट जारी
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई लगातार हो रही तेज बारिश के चलते पानी-पानी हो चुकी है। सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। बारिश के चलते कई इलाकों में जनजीवन थम सा गया है। मौसम विभाग ने मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। नगर निगम (BMC) ने सभी संबंधित विभागों को सतर्क कर दिया है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है।

 दिल्ली में सुहावना मौसम, बारिश से मिली राहत
दिल्ली और एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से रुक-रुककर हो रही बारिश ने गर्मी से राहत दी है। बुधवार को हल्की उमस जरूर महसूस की गई, लेकिन गुरुवार को भी हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। IMD के अनुसार, आने वाले सात दिनों तक दिल्ली में रुक-रुककर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है।

उत्तर प्रदेश में असमान बारिश, किसान परेशान
उत्तर प्रदेश में मॉनसून का असर अलग-अलग क्षेत्रों में अलग तरीके से देखा जा रहा है। पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि पूर्वी यूपी में बारिश का स्तर अभी कम बना हुआ है। IMD की मानें तो 22 से 25 अगस्त तक पूर्वी यूपी में और 23 से 26 अगस्त तक पश्चिमी यूपी में भारी बारिश की संभावना है। इस बीच किसान बेहतर मानसून की उम्मीद में इंतजार कर रहे हैं।

इन राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट
भारतीय मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में भारी से अति भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। जिन राज्यों में सबसे ज्यादा प्रभाव की संभावना है, उनमें शामिल हैं:

-मध्य प्रदेश
-छत्तीसगढ़
-बिहार
-पश्चिम बंगाल
-हिमाचल प्रदेश
-उत्तराखंड
-हरियाणा
-पूर्वी राजस्थान

उत्तराखंड में विशेष तौर पर 22 से 24 अगस्त के बीच भारी बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है, जबकि दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भी अगले कुछ दिन बारिश से प्रभावित रहेंगे।

ट्रफ लाइन बनी भारी बारिश की वजह
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, मॉनसून की ट्रफ लाइन इस समय अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण में है और 21 अगस्त के बाद यह धीरे-धीरे उत्तर की ओर बढ़ेगी। इसी के चलते मध्य, उत्तर और दक्षिण भारत के कई राज्यों में व्यापक वर्षा देखी जा रही है।

जनता को किया गया सतर्क
मौसम विभाग ने आम लोगों को सलाह दी है कि वे बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, निचले इलाकों में जाने से परहेज करें और प्रशासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करें। बारिश की चेतावनी के चलते कुछ राज्यों में स्कूल-कॉलेजों को बंद रखने का भी निर्णय लिया गया है।

