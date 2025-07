रुस-चीन के साथ मिलकर क्या भारत बनाएगा त्रिपक्षीय संगठन? अमेरिका अंदर मच सकता है हड़कंप, जानिए

इंटरनेशनल डेस्क: भारत, चीन और रूस के त्रिपक्षीय संवाद (RIC) को पुनः सक्रिय करने के प्रयासों के बीच वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य में कई नए ध्रुव बनने की संभावना बढ़ गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सबसे पहले इस संगठन को पुनर्जीवित करने की पहल की, जिसे चीन ने भी पूरी सहमति दी है। अब तीनों देशों में भारत की भूमिका पर निगाहें टिकी हैं, क्योंकि चीन और रूस दोनों भारत से इस संगठन को फिर से सक्रिय करने का इंतजार कर रहे हैं।

चीन ने किया रूस का समर्थन

रूस के इस प्रस्ताव को बीजिंग ने खुलकर समर्थन दिया है। चीन ने कहा है कि RIC त्रिपक्षीय सहयोग न केवल तीनों देशों के हितों की रक्षा करता है, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक शांति, सुरक्षा और स्थिरता को भी मजबूत करता है। चीन इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए रूस और भारत के साथ संवाद बनाए रखने को तैयार है। हालांकि भारत फिलहाल इस मुद्दे पर जल्दबाजी नहीं कर रहा है।

MOFA: China-Russia-India cooperation benefits all three countries, and regional and global peace, security, stability and progress. China stands ready to maintain communication with Russia and India on advancing the trilateral cooperation. pic.twitter.com/SoANB2f6it — Yu Jing (@ChinaSpox_India) July 18, 2025