​​​​​​​'भारत 6G टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा', ‘इंडिया मोबाइल कांग्रेस' समारोह में बोले पीएम मोदी

नेशनल डेस्क: पीएम मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री को प्रमुख दूरसंचार कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते देखा गया। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन आकाश अंबानी भी प्रधानमंत्री के साथ थे और उन्होंने दूरसंचार के क्षेत्र में अपनी कंपनी द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में प्रधानमंत्री को बताया। इस दौरान पीएम मोदी ने कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि भारत 6जी तकनीक में पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा।



भारत 6जी तकनीक में दुनिया का नेतृत्व करेगा

दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, "हम न केवल देश में 5G का विस्तार कर रहे हैं, बल्कि 6G तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं।हर कोई जानता है कि 2G (स्पेक्ट्रम आवंटन) के दौरान क्या हुआ था यूपीए सरकार के दौरान)। हमारी सरकार के दौरान 4जी का विस्तार हुआ लेकिन हम पर कोई दाग नहीं लगा। मुझे विश्वास है कि भारत 6जी तकनीक में दुनिया का नेतृत्व करेगा।''



मेड इन इंडिया का इस्तेमाल

दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस में पीएम मोदी ने कहा, ''हर दिन प्रौद्योगिकी में बदलाव के साथ, हम कहते हैं कि भविष्य यहीं और अभी है।'' इंडिया मोबाइल कांग्रेस में पीएम मोदी ने कहा, ''हाल ही में गूगल ने भारत में अपने पिक्सल फोन के निर्माण की घोषणा की है। सैमसंग के फोल्ड 5 मोबाइल फोन और एप्पल के आईफोन 15 का निर्माण भारत में किया जा रहा है। हमें गर्व है कि दुनिया अब मोबाइल फोन में मेड इन इंडिया का इस्तेमाल कर रही है।"

#WATCH | Speaking at India Mobile Congress in Delhi, PM Modi says, "We are not only expanding 5G in the country but also moving in the direction of becoming leaders in the area of 6G technology...Everyone knows what happened during the 2G (spectrum allocation during UPA govt).… pic.twitter.com/8QzllndBSD — ANI (@ANI) October 27, 2023