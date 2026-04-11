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Vaibhav Sooryavanshi IPL Salary: कितनी है वैभव की IPL सैलरी? एक मैच की रकम जानकर उड़ेंगे होश

Edited By Updated: 11 Apr, 2026 12:57 PM

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Vaibhav Sooryavanshi IPL Salary: आईपीएल 2026 के 16वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी। इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav...

Vaibhav Sooryavanshi IPL Salary: आईपीएल 2026 के 16वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी। इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi)। महज 15 साल की उम्र में उन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत में सनसनी फैला दी है।

मैच का लेखा-जोखा: 26 गेंदों में पलट दी बाजी
आरसीबी के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए वैभव ने 78 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसके लिए उन्होंने सिर्फ 26 गेंदें खेलीं। 300 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए उन्होंने अनुभवी गेंदबाजों की जमकर धुलाई की। इस प्रदर्शन ने न केवल मैच जिताया, बल्कि वैभव की ब्रांड वैल्यू को भी रातों-रात आसमान पर पहुँचा दिया है।

कितनी है वैभव की IPL सैलरी? (Salary Breakdown)
राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी को ₹1.10 करोड़ के सालाना कॉन्ट्रैक्ट पर अपने साथ जोड़ा है। आइए समझते हैं कि एक मैच के हिसाब से उनकी जेब में कितनी रकम आती है:

रिटेनर फीस (Retainer Fee): वैभव का कुल सीजन कॉन्ट्रैक्ट ₹1.10 करोड़ का है। अगर इसे 14 लीग मैचों में विभाजित करें, तो उनकी फिक्स्ड फीस लगभग ₹7.85 लाख प्रति मैच बनती है।

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बीसीसीआई मैच फीस (BCCI Match Fee): आईपीएल के नए नियमों के अनुसार, हर खिलाड़ी को प्रति मैच लगभग ₹7.50 लाख की मैच फीस अलग से मिलती है।

कुल कमाई (Total Earnings per Match): इन दोनों को मिलाकर वैभव एक आईपीएल मैच से करीब ₹15.35 लाख कमा रहे हैं।

विवरण                          अनुमानित राशि
सालाना कॉन्ट्रैक्ट                    ₹1.10 करोड़
प्रति मैच फिक्स्ड हिस्सा            ₹7.85 लाख
मैच फीस (BCCI)                  ₹7.50 लाख
कुल प्रति मैच कमाई               ₹15.35 लाख
रिकॉर्ड्स का सुल्तान:        सबसे कम उम्र का करोड़पति
वैभव सूर्यवंशी ने 2025 की नीलामी में इतिहास रचा था जब वे आईपीएल इतिहास के सबसे युवा करोड़पति खिलाड़ी बने।

वैभव सूर्यवंशी का निजी जीवन
27 मार्च 2011 को जन्मे वैभव ने महज 14 साल की उम्र में आईपीएल डेब्यू कर सबसे युवा खिलाड़ी बनने का इतिहास रच दिया। उनकी प्रतिभा का लोहा दुनिया ने तब माना, जब उन्होंने 2026 के अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 175 रनों की अविश्वसनीय पारी खेली और भारत को विश्व चैंपियन बनाया। एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले वैभव की यह सफलता रातों-रात नहीं मिली है; इसके पीछे उनके पिता संजीव सूर्यवंशी का अटूट विश्वास और त्याग छिपा है।

  
 

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