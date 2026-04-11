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बंगाल के बर्धमान में गरजे पीएम मोदी, बोले- BJP जो करती है वो करती है

Edited By Updated: 11 Apr, 2026 12:44 PM

pm modi roared in bardhaman bengal saying bjp does what it does

देश के प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल में तीन रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी बंगाल के पूर्वी बर्दवान के कटवा  में अपनी रैली को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान देते  हुए कहा कि बीजेपी जो कहती वो करती है। अपनी बात को जारी...

नेशनल डेस्क: देश के प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल में तीन रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी बंगाल के पूर्वी बर्दवान के कटवा  में अपनी रैली को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान देते  हुए कहा कि बीजेपी जो कहती वो करती है। अपनी बात को जारी रखते हुए पीएम ने कहा कि बंगाल में इस बार बड़ा खेला होगा राज्य को TMC से छुटकारा मिलेगा।

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