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Weekly Good Luck (13.04.2026 से 19.04.2026): जानें, इस हफ्ते क्या है आपका Lucky Charm

Edited By Updated: 11 Apr, 2026 12:35 PM

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Weekly Good Luck साप्ताहिक गुड लक राशिफल (13 अप्रैल 2026 से 19 अप्रैल 2026) यह सप्ताह ग्रहों की बदलती चाल के कारण ऊर्जा, अवसर और आत्मचिंतन का अनोखा मिश्रण लेकर आया है। सही दिशा में प्रयास करने पर भाग्य आपका पूरा साथ देगा। आइए जानते हैं, इस सप्ताह...

Weekly Good Luck साप्ताहिक गुड लक राशिफल (13 अप्रैल 2026 से 19 अप्रैल 2026) यह सप्ताह ग्रहों की बदलती चाल के कारण ऊर्जा, अवसर और आत्मचिंतन का अनोखा मिश्रण लेकर आया है। सही दिशा में प्रयास करने पर भाग्य आपका पूरा साथ देगा। आइए जानते हैं, इस सप्ताह आपके लिए क्या है खास और कौन सा लकी चार्म आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है।

इस सप्ताह का ग्रह संकेत
इस सप्ताह सूर्य मीन से मेष की ओर संक्रमण की स्थिति में है, जो नई शुरुआत और आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है। चंद्रमा की चाल आपके मनोबल को प्रभावित करेगी, जबकि गुरु का प्रभाव ज्ञान और निर्णय क्षमता को मजबूत करेगा। यह समय योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने का है।

साप्ताहिक उपाय
प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य दें।
शनिवार को जरूरतमंदों को दान करें।
सकारात्मक सोच बनाए रखें।

यह सप्ताह अवसरों से भरा है, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलेगी जो सही समय पर सही निर्णय लेंगे। आपका Lucky Charm केवल एक प्रतीक है। असली शक्ति आपके विश्वास और कर्म में है। सकारात्मक रहें और आगे बढ़ते रहें।

राशि अनुसार Lucky Charm

मेष (Aries)
इस सप्ताह आत्मविश्वास चरम पर रहेगा।
Lucky Charm: लाल धागा या तांबे का कड़ा
लाभ: कार्यक्षेत्र में सफलता

वृषभ (Taurus)
आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत हैं।
Lucky Charm: चांदी का सिक्का
लाभ: धन लाभ और स्थिरता

मिथुन (Gemini)
नई योजनाएं बनेंगी और सफल होंगी।
Lucky Charm: हरे रंग की डायरी
लाभ: बेहतर निर्णय क्षमता

कर्क (Cancer)
भावनात्मक संतुलन बनाए रखें।
Lucky Charm: मोती या सफेद रुमाल
लाभ: मानसिक शांति

सिंह (Leo)
नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी।
Lucky Charm: सुनहरा पेन
लाभ: सम्मान और पहचान

कन्या (Virgo)
स्वास्थ्य पर ध्यान दें।
Lucky Charm: तुलसी की माला
लाभ: ऊर्जा और सकारात्मकता

तुला (Libra)
रिश्तों में मधुरता आएगी।
Lucky Charm: गुलाबी रंग का वस्त्र
लाभ: प्रेम और सामंजस्य

वृश्चिक (Scorpio)
गुप्त योजनाएं सफल होंगी।
Lucky Charm: काला धागा
लाभ: सुरक्षा और सफलता

धनु (Sagittarius)
यात्रा के योग बन रहे हैं।
Lucky Charm: पीला रुमाल
लाभ: भाग्य वृद्धि

मकर (Capricorn)
कैरियर में प्रगति होगी।
Lucky Charm: लोहे की अंगूठी
लाभ: स्थिरता और सफलता

कुंभ (Aquarius)
नवीन विचार लाभ देंगे।
Lucky Charm: नीला पेन
लाभ: रचनात्मकता

मीन (Pisces)
आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी।
Lucky Charm: रुद्राक्ष
लाभ: मानसिक शांति और मार्गदर्शन

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

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