Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • पंजाबी सिनेमा के कॉमेडी किंग जसविंदर भल्ला आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट बना चर्चा का विषय, देख फैंस की आंखों में आए आंसू

पंजाबी सिनेमा के कॉमेडी किंग जसविंदर भल्ला आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट बना चर्चा का विषय, देख फैंस की आंखों में आए आंसू

Edited By Mehak,Updated: 22 Aug, 2025 12:08 PM

jaswinder bhalla s last post will make your eyes moist fans get emotional

पंजाबी फिल्मों के मशहूर कॉमेडियन और वरिष्ठ अभिनेता जसविंदर भल्ला का अचानक निधन हो गया है। उनके निधन की खबर ने न सिर्फ इंडस्ट्री को बल्कि लाखों-करोड़ों प्रशंसकों को भी गहरे सदमे में डाल दिया है। जसविंदर भल्ला ने अपने लंबे करियर में पंजाबी सिनेमा और...

नेशनल डेस्क : पंजाबी फिल्मों के मशहूर कॉमेडियन और वरिष्ठ अभिनेता जसविंदर भल्ला का अचानक निधन हो गया है। उनके निधन की खबर ने न सिर्फ इंडस्ट्री को बल्कि लाखों-करोड़ों प्रशंसकों को भी गहरे सदमे में डाल दिया है।

यह भी पढ़ें - शर्मनाक! टोल प्लाजा पर खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा फौजी, मां बोली- जानवरों की तरह... देखें Video

दशकों तक छाई रही उनकी कॉमेडी

जसविंदर भल्ला ने अपने लंबे करियर में पंजाबी सिनेमा और कॉमेडी की दुनिया को नई पहचान दी। वह घर-घर में अपनी कॉमिक टाइमिंग और मजेदार किरदारों की वजह से जाने जाते थे। उनकी जुगलबंदी जिमी शेरगिल और अमरिंदर गिल जैसे सितारों के साथ खूब पसंद की गई। उनका सफर 1988 में छंकेटा 88 से शुरू हुआ। 1998 में उन्होंने फिल्म दुल्ला भट्टी से एक्टिंग डेब्यू किया। असली पहचान उन्हें 1999 में आई फिल्म 'माहौल ठीक है' से मिली।

यह भी पढ़ें - Meat Ban : '28 अगस्त तक बंद रहेगी मांस की ब्रिकी', राज्य सरकार ने जारी किया आदेश, जानें वजह

फैंस को हंसाने का अनोखा अंदाज़

जसविंदर भल्ला सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं थे, बल्कि एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपनी अनोखी शैली से लोगों को हंसाने के साथ-साथ जीवन के तनाव को हल्का किया। उनका काम मनोरंजन से बढ़कर था, क्योंकि उन्होंने अपने किरदारों से समाज में भी एक खास संदेश दिया।

आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट बना चर्चा का विषय

उनके निधन की खबर आने के बाद, जसविंदर भल्ला का आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। यह पोस्ट उनकी आने वाली फिल्म कैरी ऑन जट्टा 4 का पोस्टर था। उन्होंने इसे शेयर करते हुए लिखा था – 'धिल्लों ने काला कोट अवीं नीपाया, द जट्ट्स बैक इन स्टाइल Carry On Jatta 4 hits cinemas on June 26, 2026।' इस फिल्म में जसविंदर भल्ला एक बार फिर अपने मशहूर किरदार एडवोकेट धिल्लों के रूप में नज़र आने वाले थे। यही उनकी आखिरी ऑनस्क्रीन परफॉर्मेंस होगी, जो फैंस के लिए बेहद भावुक करने वाली होगी।

और ये भी पढ़े

बेटे का इमोशनल पोस्ट

जसविंदर भल्ला के बेटे पुखराज का पोस्ट भी खूब वायरल हो रहा है। यह पोस्ट मई 2025 में जसविंदर भल्ला के जन्मदिन पर शेयर किया गया था। इसमें पुखराज ने पिता के साथ पुरानी तस्वीरें साझा करते हुए लिखा था – I love you my Hero Happy Birthday @jaswinderbhalla।'

सितारों ने जताया दुख

पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री और म्यूजिक वर्ल्ड के कई सितारे जसविंदर भल्ला के निधन से शोक में डूब गए हैं। गायक गुरनाम भुल्लर ने इंस्टाग्राम पर लिखा – 'legend R.I.P'। वहीं, शैरी मान ने शोक जताते हुए लिखा – 'Can't believe this.. bahut dukh hoya sun ke... RIP comedy legend Bhalla Saab।'



 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!