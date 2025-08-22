पंजाबी सिनेमा के कॉमेडी किंग जसविंदर भल्ला आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट बना चर्चा का विषय, देख फैंस की आंखों में आए आंसू

Edited By Mehak,Updated: 22 Aug, 2025 12:08 PM

नेशनल डेस्क : पंजाबी फिल्मों के मशहूर कॉमेडियन और वरिष्ठ अभिनेता जसविंदर भल्ला का अचानक निधन हो गया है। उनके निधन की खबर ने न सिर्फ इंडस्ट्री को बल्कि लाखों-करोड़ों प्रशंसकों को भी गहरे सदमे में डाल दिया है।

दशकों तक छाई रही उनकी कॉमेडी

जसविंदर भल्ला ने अपने लंबे करियर में पंजाबी सिनेमा और कॉमेडी की दुनिया को नई पहचान दी। वह घर-घर में अपनी कॉमिक टाइमिंग और मजेदार किरदारों की वजह से जाने जाते थे। उनकी जुगलबंदी जिमी शेरगिल और अमरिंदर गिल जैसे सितारों के साथ खूब पसंद की गई। उनका सफर 1988 में छंकेटा 88 से शुरू हुआ। 1998 में उन्होंने फिल्म दुल्ला भट्टी से एक्टिंग डेब्यू किया। असली पहचान उन्हें 1999 में आई फिल्म 'माहौल ठीक है' से मिली।

फैंस को हंसाने का अनोखा अंदाज़

जसविंदर भल्ला सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं थे, बल्कि एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपनी अनोखी शैली से लोगों को हंसाने के साथ-साथ जीवन के तनाव को हल्का किया। उनका काम मनोरंजन से बढ़कर था, क्योंकि उन्होंने अपने किरदारों से समाज में भी एक खास संदेश दिया।

आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट बना चर्चा का विषय

उनके निधन की खबर आने के बाद, जसविंदर भल्ला का आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। यह पोस्ट उनकी आने वाली फिल्म कैरी ऑन जट्टा 4 का पोस्टर था। उन्होंने इसे शेयर करते हुए लिखा था – 'धिल्लों ने काला कोट अवीं नीपाया, द जट्ट्स बैक इन स्टाइल Carry On Jatta 4 hits cinemas on June 26, 2026।' इस फिल्म में जसविंदर भल्ला एक बार फिर अपने मशहूर किरदार एडवोकेट धिल्लों के रूप में नज़र आने वाले थे। यही उनकी आखिरी ऑनस्क्रीन परफॉर्मेंस होगी, जो फैंस के लिए बेहद भावुक करने वाली होगी।

बेटे का इमोशनल पोस्ट

जसविंदर भल्ला के बेटे पुखराज का पोस्ट भी खूब वायरल हो रहा है। यह पोस्ट मई 2025 में जसविंदर भल्ला के जन्मदिन पर शेयर किया गया था। इसमें पुखराज ने पिता के साथ पुरानी तस्वीरें साझा करते हुए लिखा था – I love you my Hero Happy Birthday @jaswinderbhalla।'

सितारों ने जताया दुख

पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री और म्यूजिक वर्ल्ड के कई सितारे जसविंदर भल्ला के निधन से शोक में डूब गए हैं। गायक गुरनाम भुल्लर ने इंस्टाग्राम पर लिखा – 'legend R.I.P'। वहीं, शैरी मान ने शोक जताते हुए लिखा – 'Can't believe this.. bahut dukh hoya sun ke... RIP comedy legend Bhalla Saab।'





