शर्मनाक! टोल प्लाजा पर खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा फौजी, मां बोली- सेना का जवान होने के बावजूद जानवरों की तरह...

Edited By Mehak,Updated: 22 Aug, 2025 11:38 AM

नेशनल डेस्क : यूपी के मेरठ टोल प्लाजा पर फौजी के साथ हुई मारपीट की घटना ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है। पीड़ित की मां का कहना है कि जब उन्होंने बेटे की पिटाई का वीडियो देखा तो वह बुरी तरह डर गईं। उनका कहना है कि उनके बेटे को जानवरों की तरह पीटा गया।

मां बोलीं – बेटे को जानवरों की तरह पीटा गया

मां सुनीता ने बताया कि घटना वाली रात उन्हें सिर्फ यह जानकारी मिली थी कि कपिल के साथ मारपीट हुई है। लेकिन अगले दिन सुबह जब उन्होंने वीडियो देखा तो उनके होश उड़ गए। वीडियो में कई लोग कपिल को बेरहमी से पीटते नजर आ रहे थे। सुनीता ने कहा, 'सेना का जवान होने के बावजूद मेरे बेटे के साथ इतनी बर्बरता हुई। उसका इलाज चल रहा है और अब तक मैं उससे मिल भी नहीं पाई हूं। सिर्फ वीडियो कॉल पर ही बात हो पाती है। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।'

चश्मदीद का दावा – आई कार्ड दिखाने पर भड़के टोलकर्मी

इस घटना के चश्मदीद और कपिल के भाई शिवम ने बताया कि जब कपिल ने टोलकर्मियों को अपना Army ID Card दिखाया तो वे और ज्यादा भड़क गए। कपिल ने उनसे कहा था कि वह सेना का जवान है और ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा भी रह चुका है। वह ड्यूटी पर लौट रहा था और फ्लाइट छूट सकती थी। इस पर टोलकर्मियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी और कपिल को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। शिवम ने बताया कि टोलकर्मियों ने कपिल का ID Card भी छीन लिया और उसे खंभे से बांधकर पीटा। जब उन्होंने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो उन्हें भी चोटें आईं।

पूर्व सैनिकों का समर्थन

घटना के बाद अब पूर्व सैनिक भी कपिल के समर्थन में उतर आए हैं। पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल ब्रह्मपाल सिंह तोमर ने मिलिट्री हॉस्पिटल में कपिल से मुलाकात की और उसकी स्थिति देखी। उन्होंने बताया कि कपिल के पेट और पैर में गंभीर चोटें हैं, जिसकी वजह से वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। कर्नल तोमर ने कहा, 'कपिल इस समय शारीरिक चोटों के साथ-साथ मानसिक आघात से भी गुजर रहा है। शरीर के घाव तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन मानसिक पीड़ा उससे कहीं ज्यादा है।' पूर्व सैनिकों ने यह भी मांग की कि टोल प्लाजा पर लगाए गए 20 लाख रुपये के जुर्माने की राशि कपिल और उसके परिवार को मुआवजे के तौर पर दी जानी चाहिए।



 

