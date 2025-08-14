बस एक दिन और....15 अगस्त से 200 टोल होंगे फ्री, जानिए कैसे उठा सकेंगे इस सुविधा का लाभ

देश के लाखों वाहन चालकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है! स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर यानि की 15 अगस्त से टैक्स के महंगे बोझ से थोड़ी राहत मिलने वाली है।

नेशनल डेस्क: देश के लाखों वाहन चालकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है! स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर यानि की 15 अगस्त से टैक्स के महंगे बोझ से थोड़ी राहत मिलने वाली है। केंद्र सरकार की नई योजना के तहत अब आप 'वार्षिक फास्टैग टोल पास' बनवाकर साल भर में 200 टोल प्लाजा पर बिना पैसा दिए फर्राटा भर सकते हैं। इस पास की कीमत मात्र 3000 रुपये होगी, जिसका मतलब है कि प्रति टोल प्लाजा सिर्फ 15 रुपये का खर्च आएगा। यह एक बड़ा ऐलान है जो आम लोगों की जेब पर पड़ने वाले बोझ को काफी कम करेगा।

माना जा रहा है कि पीएम मोदी 15 अगस्त को इस नई योजना की घोषणा कर सकते हैं। अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि यह पास कैसे बनेगा, कहां चलेगा और इसके क्या नियम हैं, तो आइए जानते हैं आपके हर सवाल का जवाब।

महज 15 रुपये प्रति टोल की बचत

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस योजना का ऐलान किया था। 15 अगस्त से यह देशभर में लागू होने जा रही है। इस पास का सबसे बड़ा फायदा यह है कि 3000 रुपये का रिचार्ज करने के बाद आप एक साल में 200 टोल बूथ पर अलग से पैसा दिए बिना यात्रा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि औसतन एक टोल को पार करने के लिए आपका खर्च सिर्फ 15 रुपये होगा, जो मौजूदा टोल दरों की तुलना में काफी कम है। यह योजना वाहन चालकों के लिए एक बड़ी बचत का मौका है।

कहां चलेगा और कहां नहीं?

यह जानना बेहद जरूरी है कि यह नया टोल पास हर टोल प्लाजा पर काम नहीं करेगा। केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है कि यह 'वार्षिक फास्टैग टोल पास' केवल NHAI के टोल बूथों और नेशनल एक्सप्रेस-वे पर ही मान्य होगा।

फास्टैग में बैलेंस रखना जरूरी

नया टोल पास बनवाने के बाद भी आपको अपने पुराने फास्टैग को रिचार्ज रखना होगा। जैसा कि बताया गया है, यह पास केवल NHAI के टोल बूथ पर चलेगा। राज्यों या प्राइवेट कंपनियों के टोल बूथ पर आपको अपने फास्टैग बैलेंस का ही उपयोग करना होगा। भारत में NHAI के करीब 1057 टोल बूथ हैं और लगभग 11 नेशनल एक्सप्रेस-वे हैं, जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। इसलिए अधिकांश यात्राओं में आपको इस पास का फायदा मिलेगा।

नया फास्टैग खरीदने की जरूरत नहीं

इस नई योजना का लाभ उठाने के लिए आपको अलग से कोई नया फास्टैग खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी गाड़ी में लगा फास्टैग सही से काम कर रहा है और उसकी ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है तो आप उसी फास्टैग पर इस पास को एक्टिवेट करा सकते हैं। अगर आपका फास्टैग ब्लैकलिस्टेड नहीं है, तो नया पास उसी में जुड़ जाएगा।

कैसे बनेगा नया टोल पास?

नया वार्षिक फास्टैग टोल पास बनवाना बहुत ही आसान है। इसके लिए अभी लिंक एक्टिव नहीं हुआ है। उम्मीद है कि यह लिंक 15 अगस्त को ही सक्रिय होगा। एक बार लिंक एक्टिव होने के बाद, आप इसे दो जगहों से बनवा सकते हैं:

NHAI के पोर्टल से: आप सीधे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे बनवा सकते हैं। राजमार्गयात्रा मोबाइल एप से: NHAI के अपने मोबाइल एप्लिकेशन 'राजमार्गयात्रा' के माध्यम से भी यह पास बनवाया जा सकता है।

इन दो माध्यमों के अलावा, यह पास किसी और जगह से एक्टिव नहीं होगा।