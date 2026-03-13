Main Menu

Road Accident: एयरपोर्ट से लौट रही थी फैमिली, घर पहुंचने से पहले बिछ गई लाशें, देखें भयावह तस्वीरें

kerala morayur road accident fatal car bus collision kondotty

केरल के मलप्पुरम जिले के मोरयूर में गुरुवार की सुबह एक बहुत ही दुखद सड़क दुर्घटना घटित हुई, जिसमें तीन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। यह हादसा उस समय हुआ जब कोझिकोड एयरपोर्ट से वापस आ रही एक तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित हो गई और सामने से आ रही एक...

नेशनल डेस्क: केरल के मलप्पुरम जिले के मोरयूर में गुरुवार की सुबह एक बहुत ही दुखद सड़क दुर्घटना घटित हुई, जिसमें तीन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। यह हादसा उस समय हुआ जब कोझिकोड एयरपोर्ट से वापस आ रही एक तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित हो गई और सामने से आ रही एक निजी बस से सीधी जा टकराई। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार 5 लोगों में से 3 की मौके पर या अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई।

मृतकों की पहचान पलक्कड़ निवासी सकीना और शियास, तथा मलप्पुरम की रहने वाली बासिला के रूप में हुई है। कार को शियास ही चला रहा था। इस दुर्घटना में कार में सवार दो अन्य यात्री, अफ़रीदा और इब्राहिम भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है।

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि यह हादसा सुबह करीब 8 बजे कोझिकोड-पलक्कड़ रूट पर हुआ। ऐसा माना जा रहा है कि मोरयूर पहुंचते ही चालक का वाहन पर से नियंत्रण हट गया, जिसकी वजह से कार सीधे बस के सामने आ गई। कोंडोट्टी पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और जांच को आगे बढ़ाने के लिए बस में लगे सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस प्रशासन अब हादसे के सटीक कारणों का विश्लेषण कर रहा है। मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद उन्हें अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। 
 

