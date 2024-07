खालिस्तानी दे रहे लाल किला और संसद उड़ाने की धमकी, सांसद ने उपराष्ट्रपति को लिखा पत्र

नई दिल्ली : राज्यसभा में CPI(M) के सांसद वी शिवदासन ने एक अजीब दावा किया है जो सबको हैरान कर दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें एक धमकी भरा फोन कॉल मिला है जिसमें संसद और लाल किले पर बम धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने खुद को सिख फॉर जस्टिस संगठन से जोड़ा हुआ बताया है। फोन करने वाले ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू का भी नाम लिया है। राज्यसभा में CPI(M) के सांसद वी शिवदासन ने बताया है कि उन्हें ये धमकी भरा कॉल तब आया जब वह सांसद ए ए रहीम के साथ आईजीआई एयरपोर्ट लाउंज में थे।



CPI(M) Rajya Sabha MP from Kerala, V Sivadasan writes a letter to Chairman Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankhar, regarding receiving a threatening call claiming to be from 'Sikhs For Justice'. pic.twitter.com/je0hIQncdG — ANI (@ANI) July 22, 2024