चंद्रयान 3 की सफलता से लेकर क्रिकेट विश्व कप तक...जानें क्या बोले ब्रिटिश PM ऋषि सुनक

नेशनल डेस्कः ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए शुक्रवार दोपहर भारत पहुंचे। भारत की बेटी और सुनक की पत्नी अक्षिता मुर्ति भी उनके साथ भारत आई हैं। ब्रिटिश पीएम ने भारत पहुंचने के बाद ब्रिटिश हाईकमान का दौरा किया। यहां उन्होंने स्कूल के बच्चों और हाईकमान में कार्यरत कर्मियों से मुलाकात की। सुनक ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कई अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी।



चंद्रयान 3 की सफलता पर बधाई देते हुए सुनक ने कहा कि इस बारे में सोचें कि इस वर्ष भारत में क्या हो रहा है। चंद्रयान मिशन, G20 कितनी असाधारण सफलता होने जा रही है। उन्होंने अगले महीने भारत में खेले जाने वाले क्रिक्रेट विश्व के बारे में बात करते हुए कहा निःसंदेह क्रिकेट विश्व कप भी आने वाला है। इसलिए यह भारत के लिए सबसे बड़ा वर्ष साबित हो रहा है। यह वैश्विक मंच पर भारत के स्थान, भू राजनीतिक में इसके महत्व को प्रदर्शित करता है और मुझे इस पर बहुत गर्व है और मैं जानता हूं कि यहां हर किसी को भारत के इस वर्ष पर अविश्वसनीय रूप से गर्व होगा।

