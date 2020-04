राजस्थान में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। यहां कोविड-19 के 847 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। प्रदेश में भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, झुंझुनूं, बांसवाड़ा, टोंक, कोटा के बाद अब कोरोना वायरस (Coronavirus In Hindi) का नया हॉटस्पॉॅट बन रहा है जैसलमेर का पोकरण कस्बा। यहां महज छह दिन में 29 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिससे राज्य में हड़कंप मच गया। जैसलमेर का जिला प्रशासन, पुलिस, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महकमे का पूरा ध्यान पोकरण विधानसभा क्षेत्र पर केंद्रित हो गया है। गत दिनों के दौरान धीमी गति से लिए जा रहे कोविड-19 के सेम्पलों की गति पॉजिटिव केस आने के बाद एकदम से तेज कर दी गई है।

