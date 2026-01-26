Lakhpati Didi Yojana: महिलाओं को बिना ब्याज के मिल रहा है 5 लाख का लोन, ऐसे बन सकती हैं लखपति दीदी

Edited By Radhika, Updated: 26 Jan, 2026 12:20 PM

Lakhpati Didi Yojana: केंद्र सरकार की 'लखपति दीदी योजना' घर की चारदीवारी से निकलकर बिजनेस, स्टार्टअप और सर्विस सेक्टर में कदम रखने वाली महिलाओं के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य महिलाओं की सालाना आय को कम से कम 1 लाख रुपये तक पहुँचाना है, जिससे वे आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर न होना पड़े।

क्या है योजना और कैसे मिलता है लाभ?

लखपति दीदी योजना के तहत स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने या उसे बढ़ाने के लिए ₹1 लाख से ₹5 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है। खास बात यह है कि यह ऋण कई बैंक और वित्तीय संस्थान ब्याजमुक्त (Interest-Free) या बेहद कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराते हैं, जिसका बोझ सरकार ब्याज सब्सिडी के जरिए खुद उठाती है।

योजना की मुख्य विशेषताएं:

स्किल ट्रेनिंग: सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि सरकार महिलाओं को सिलाई, फूड प्रोसेसिंग, हस्तशिल्प और ड्रोन चलाने जैसे आधुनिक क्षेत्रों में तकनीकी प्रशिक्षण भी देती है।

मार्केट लिंकेज: तैयार उत्पादों को बाजार तक पहुँचाने और प्रोफेशनल तरीके से ब्रांडिंग करने में भी मदद की जाती है।

डिजिटल साक्षरता: महिलाओं को डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन बिजनेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है।

पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया

इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ बुनियादी शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:

स्वयं सहायता समूह (SHG): आवेदक महिला का किसी मान्यता प्राप्त स्वयं सहायता समूह का सदस्य होना जरूरी है। आयु सीमा: महिला की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दस्तावेज: आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और बैंक खाते की जानकारी आवश्यक है।

आवेदन कैसे करें?

इच्छुक महिलाएं अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, स्वयं सहायता समूह कार्यालय या ग्रामीण विकास विभाग में जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा आधिकारिक सरकारी पोर्टल्स के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी मौजूद है।