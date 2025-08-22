Main Menu

इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती, शादी रचाई, फिर दूल्हे ने किया ऐसा खुलासा जिसे सुनकर सब रह गए हैरान

Edited By Rahul Rana,Updated: 22 Aug, 2025 03:49 PM

लखनऊ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला टीचर को शादी के नाम पर ठगी का शिकार बनाया गया। सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती के बाद युवक ने पहले प्यार जताया, फिर आर्य समाज मंदिर में शादी की, और कुछ ही समय बाद दुल्हन के घर से दो स्कूटी लेकर...

नेशनल डेस्कः लखनऊ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला टीचर को शादी के नाम पर ठगी का शिकार बनाया गया। सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती के बाद युवक ने पहले प्यार जताया, फिर आर्य समाज मंदिर में शादी की, और कुछ ही समय बाद दुल्हन के घर से दो स्कूटी लेकर फरार हो गया। जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि युवक पहले से ही दो शादियां कर चुका है और उसके तीन बच्चे भी हैं। अब पुलिस इस शातिर ठग की तलाश में जुटी है।

इंस्टाग्राम पर शुरू हुई दोस्ती

महानगर थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला टीचर की इंस्टाग्राम पर एक युवक से दोस्ती हुई। युवक ने पहले मीठी-मीठी बातें कर उसका भरोसा जीता और फिर मोबाइल नंबर मांगा। बातचीत का सिलसिला बढ़ता गया और जल्द ही युवक ने शादी का प्रस्ताव रख दिया। युवती को भी युवक पसंद आ गया और दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद युवक अपनी पत्नी के घर ही रहने लगा। कुछ समय तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन फिर अचानक युवक एक-एक कर घर से दो स्कूटी लेकर गायब हो गया। जब महिला ने उससे संपर्क करने की कोशिश की तो उसका मोबाइल बंद मिला। दुल्हन ने जब अपने स्तर पर युवक की तलाश शुरू की तो हैरान रह गई। उसे पता चला कि युवक पहले से ही शादीशुदा है और उसके दो पत्नियां व तीन बच्चे हैं। आरोपी ने फर्जी पहचान से शादी की और मकसद सिर्फ ठगी करना था।

पीड़िता ने दर्ज करवाई FIR

धोखा खाने के बाद महिला रोते हुए महानगर थाने पहुंची और युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। उसने पुलिस को बताया कि कैसे इंस्टाग्राम पर जाल में फंसा कर उससे शादी की गई और फिर चोरी कर ली गई। महानगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक की तलाश जारी है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

