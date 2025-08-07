Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • पत्नी ने पति को शराब पिलाई और कान में डाला खरपतवारनाशक, फिर प्रेमी के साथ मिलकर कर दी हत्या

पत्नी ने पति को शराब पिलाई और कान में डाला खरपतवारनाशक, फिर प्रेमी के साथ मिलकर कर दी हत्या

Edited By Radhika,Updated: 07 Aug, 2025 01:42 PM

made husband drink alcohol then killed him by pouring poison in his ear

तेलंगाना के करीमनगर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब महिला ने खुद ही पुलिस में अपने पति की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई।

नेशनल डेस्क: तेलंगाना के करीमनगर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब महिला ने खुद ही पुलिस में अपने पति की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस की गहन जांच और पूछताछ के बाद इस पूरे हत्याकांड का राज खुल गया।

PunjabKesari

कैसे दिया गया वारदात को अंजाम?

पुलिस ने बुधवार को इस घटना का खुलासा करते हुए बताया कि किसान नगर की रहने वाली महिला ने अपने प्रेमी कर्रे राजैया और एक अन्य साथी केसरी श्रीनिवास के साथ मिलकर अपने पति संपत की हत्या की साजिश रची। संपत कथित तौर पर शराब पीने के आदी थे और इसी बात का फायदा उठाकर आरोपियों ने हत्या की योजना बनाई।

ये भी पढ़ें-  सावधान! Hacker’s के निशाने पर आया Google यूजर्स का डेटा, सामने आई घटना

पुलिस आयुक्त गौश आलम के अनुसार 29 जुलाई को तीनों आरोपी संपत को एक पार्टी के बहाने करीमनगर के बाहरी इलाके में ले गए। वहाँ उन्होंने संपत को खूब शराब पिलाई। जब वह बेहोश हो गए तो आरोपियों ने उनके कान में खरपतवारनाशक डाल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई।

PunjabKesari

पुलिस ने कैसे सुलझाई गुत्थी?

हत्या के बाद अपराध पर पर्दा डालने के लिए महिला ने अपने पति के लापता होने की झूठी शिकायत दर्ज कराई। लेकिन पुलिस की पूछताछ के दौरान उसके बयानों में कई विरोधाभास थे, जिससे पुलिस को उस पर शक हुआ। गहन पूछताछ में महिला ने अपना अपराध कबूल कर लिया।

और ये भी पढ़े

पुलिस ने तीनों आरोपियों - महिला, उसके प्रेमी कर्रे राजैया और उनके साथी केसरी श्रीनिवास को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि यह हत्या पूरी तरह से सुनियोजित थी और इसका मकसद अवैध संबंधों को जारी रखना था। फिलहाल तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!