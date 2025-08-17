Main Menu

  • पत्नी ने पास आने से किया इंकार, सह नहीं पाया पति तो... दूरी ने करवा दिया यह बड़ा कांड

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 17 Aug, 2025 01:05 PM

maharashtra father committed suicide by pushing all four children into a well

महाराष्ट्र के अहमदनगर (अहिल्यानगर) जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जहां एक पिता ने पारिवारिक विवाद के चलते अपने चार मासूम बच्चों को कुएं में धकेल दिया और फिर खुद भी कूदकर जान दे दी। यह भयानक घटना श्रीगोंडा इलाके के चिखली कोरेगांव...

नेशनल डेस्क। महाराष्ट्र के अहमदनगर (अहिल्यानगर) जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जहां एक पिता ने पारिवारिक विवाद के चलते अपने चार मासूम बच्चों को कुएं में धकेल दिया और फिर खुद भी कूदकर जान दे दी। यह भयानक घटना श्रीगोंडा इलाके के चिखली कोरेगांव तालुका में हुई है।

क्यों उठाया यह खौफनाक कदम?

पुलिस के मुताबिक मृतक अरुण काले का अपनी पत्नी के साथ आठ दिन पहले किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इस विवाद से नाराज होकर उसकी पत्नी मायके चली गई थी और वापस आने को तैयार नहीं हो रही थी। पत्नी की गैर-मौजूदगी और उसके वापस न लौटने से अरुण गहरे तनाव और गुस्से में था। इसी निराशा में उसने अपने चारों बच्चों को कुएं में धकेल दिया और बाद में खुद भी उसमें कूदकर आत्महत्या कर ली।

5 शवों की तलाश जारी

इस हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस को कुएं से अब तक एक शव मिला है जबकि बाकी की तलाश जारी है। फिलहाल मृतकों की पहचान अरुण काले और उनके बच्चों शिवानी (8), प्रेम (7), वीर (6) और कबीर (5) के रूप में हुई है।

पुलिस ने बताया कि अरुण काले के शव को रस्सी से बांधा हुआ पाया गया है जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि उसने जानबूझकर खुद को बांधकर आत्महत्या की। इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है। लोग यह मानने को तैयार नहीं हैं कि एक मामूली पारिवारिक विवाद इतनी बड़ी त्रासदी का कारण बन सकता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

