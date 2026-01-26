Main Menu

गणतंत्र दिवस से पहले बड़ी साजिश नाकाम! 9500kg विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट मिला, 1 अरेस्ट; दिल्ली ब्लास्ट में इसी का हुआ था इस्तेमाल

Edited By Updated: 26 Jan, 2026 01:37 AM

नेशनल डेस्कः गणतंत्र दिवस से पहले राजस्थान के नागौर जिले में पुलिस ने एक खेत से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। नागौर के पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने कहा कि सूचना के आधार पर, शनिवार देर रात थावला थाना क्षेत्र के हरसौर गांव में छापेमारी की गई, जहां खेत से 9,550 किलो अमोनियम नाइट्रेट 187 बोरियों में भरा हुआ बरामद किया गया। 

उन्होंने बताया कि हरसौर गांव निवासी सुलेमान खान को गिरफ्तार किया गया है, आरोपी के खिलाफ पहले से तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। अधिकारियों ने कहा कि अमोनियम नाइट्रेट के अलावा बड़ी मात्रा में विस्फोटक उपकरण भी जब्त किए गए। 

कच्छावा ने कहा कि प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी कथित तौर पर वैध और अवैध खनन गतिविधियों में शामिल लोगों को विस्फोटक सामग्री की आपूर्ति कर रहा था, उन्होंने बताया कि विस्फोटक अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि बरामदगी की जानकारी केंद्रीय एजेंसियों के साथ साझा की गई है। 

