भगवान जगन्नाथ की 147 वीं रथ यात्रा आज से हुई शुरू, ममता बनर्जी ने लोगों को दी बधाई

नेशनल डेस्क: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को लोगों को रथ यात्रा के अवसर पर बधाई दी और लोगों के जीवन में शांति, सौहार्द और समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि वह कोलकाता में ‘इस्कॉन' द्वारा आयोजित रथ यात्रा में भाग लेंगी।

Heartiest greetings to everyone today, on the auspicious occasion of the Ratha Yatra. May this day bring peace, amity and prosperity to all by the grace of Lord Jagannath.



Today, millions of people across Bengal will join the chariot festival. At historic Mahesh (where we… — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) July 7, 2024