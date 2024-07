वीडियो: कॉलेज के सामने चाय बेचने वाले की गंदी हरकत...छात्रों को प्राइवेट पार्ट दिखाकर करता परेशान

नेशनल डेस्क: बेंगलुरु के वी.वी. पुरम में जैन कॉलेज के पास एक चौंकाने वाली घटना में, एक स्कूटर सवार व्यक्ति ने कथित तौर पर कॉलेज परिसर में चल रही कुछ महिला छात्रों को अपना प्राइवेट पार्ट दिखाया। जानकारी के अनुसार, यह घटना 10 जुलाई की दोपहर को हुई।



छात्राओं से अभद्र व्यवहार

जांघिया पहने हुए व्यक्ति, कॉलेज की लड़कियों द्वारा अक्सर देखे जाने वाले लोकप्रिय स्थानों के पास अपना स्कूटर पार्क करता था और फिर स्कूटर पर बैठे हुए खुद के प्राइवेट पार्ट को दिखाता। इस घिनौनी हरकत से हैरान कई छात्र कल अपने फोन पर एक वीडियो रिकॉर्ड करने में कामयाब रहे और तुरंत अधिकारियों को सूचित किया।

On Monday (8th July), the police arrested a man for flashing his private parts to female students outside #JainCollege in the #VVPuram area of #Bengaluru.



As per a report, the accused was identified as a 48-year-old man named Ayub Ur Rehman. In a video that has now surfaced on… pic.twitter.com/4h3K8MDaFV — Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) July 9, 2024