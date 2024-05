'तेरे जैसा लड़का किसी को न मिले, मेरी जिंदगी में मत आना दोबारा' मेट्रों में कपल का हुआ खतरनाक ब्रेकअप, मारे एक दूसरे को थप्पड़

नेशनल डेस्क: दिल्ली मेट्रो में आए दिन लड़ाई- झगड़े के वीडियो वायरल होते रहते है हाल ही में एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें मेट्रो में खड़े एक कपल की किसी बात को लेकर बहस हो गई है.लड़की हाथ में लिया थैला उसे मारती है इतने में लड़का कहता है- हाथ कम उठा ले पब्लिक प्लेस है ये इतने में फिर वह आगे जाती है तो लड़का कहता है- निकल यहां से तो लड़की वापस आकर फिर उसे थप्पड़ मारती है और कहती है- इज्जत कर ले लोग देख रहे हैं। इसके बाद लड़का भी उसे थप्पड़ मारता है और गुस्से से तमतमताई लड़की कहती है- देख मैं मम्मी को बताऊंगी, तेरे जैसा लड़का किसी को भी न मिले- मेरी जिंदगी में मत आइयो, निकल जा यहां से. लड़की उसे लगातार मारती जाती है।



मेट्रो में ही बैठे किसी शख्स ने ये वीडियो बना सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि,ये वीडियो कब का है ये तो नहीं कहा जा सकता लेकिन इन दिनों से वायरल हो रहा है।

Couple get into physical fight in Delhi Metro 🚈 pic.twitter.com/oRaUkpVE55 — Sass (@dlazygirl) May 3, 2024