'डियर सर, मैं रिजाइन कर रहा हूं, मजा नहीं आ रहा' लिखकर शख्स ने दे दिया इस्तीफा

नेशनल डेस्क: आज के मंदी के दौर में जहां नौकरी पाना बेहद मुश्किल हो रहा है और अगर आपको कहीं नौकरी मिल भी जाती हैं तो सैलरी आपको आपकी योग्यता के अनुसार नहीं मिलती वहीं इस बीच एक शख्स का मज़ेदार 'इस्तीफा लेटर' सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

This letter is short but very deep. A serious problem that we all need to solve… pic.twitter.com/B35ig45Hhs