नेशनल डेस्कः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यक्रम मन की बात को लेकर शनिवार को किए गए ट्वीट के कारण चर्चा में आ गए। दरअसल मन की बात कार्यक्रम के लिए शनिवार को किए गए ट्वीट में एक गलती थी जिसे यूजर्स ने झट से पकड़ लिया। फिर क्या था इस गलती को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स बनने शुरू हो गए। ट्वीट का स्क्रीनशॉट इंटरनेट पर वायरल हो गया और #tonorrow ट्रेंड होने लगा।

पीएम के ट्विटर हैंडल से शनिवार को ट्वीट किया गया था- Do tune in tonorrow, 26th july at 11AM #Mankibaat by प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। दरसअल, ट्वीट में गलती से Tomorrow की जगह tonorrow लिख दिया गया।

सबसे बड़ी बात यह थी कि कई नेता ने इस ट्वीट ऐसे ही कॉपी-पेस्ट कर शेयर कर दिया। यूजर्स ने इस गलती और पीएम के ट्वीट पर खूब मजे लिए फनी कंमेट्स किए।