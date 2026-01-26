मोहसिन नकवी को नहीं पता PAK प्रधानमंत्री का नाम, PCB चीफ की सरेआम हुई फजीहत

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। वह पहले भी भड़काऊ बयान, वर्ल्ड कप और एशिया कप जैसे टूर्नामेंट को लेकर धमकी भरे बयान और “ट्रॉफी चुराने” जैसी बातों के कारण चर्चा में रहते हैंअब टी20 वर्ल्ड कप 2026...

नेशनल डेस्कः पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। वह पहले भी भड़काऊ बयान, वर्ल्ड कप और एशिया कप जैसे टूर्नामेंट को लेकर धमकी भरे बयान और “ट्रॉफी चुराने” जैसी बातों के कारण चर्चा में रहते हैंअब टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले उन्होंने फिर नया ड्रामा खड़ा कर दिया है। एक तरफ वे टूर्नामेंट के बहिष्कार के संकेत दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ऐसी गलती कर दी, जिससे उनकी जमकर सोशल मीडिया पर किरकिरी हो गई।

प्रधानमंत्री से मुलाकात, लेकिन नाम ही गलत लिख दिया

सोमवार 26 जनवरी को मोहसिन नकवी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मिलने पहुंचे। इस बैठक में उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप से जुड़े मुद्दों, पाकिस्तान की भागीदारी और संभावित विकल्पों पर चर्चा की। मीटिंग के बाद नकवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात की जानकारी साझा की। लेकिन यहीं उनसे बड़ी गलती हो गई।



शहबाज की जगह नवाज लिख दिया नाम

नकवी ने अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जगह “मियां मुहम्मद नवाज शरीफ” लिख दिया। जबकि नवाज शरीफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और शहबाज शरीफ के बड़े भाई हैं। इस तरह मौजूदा प्रधानमंत्री का नाम गलत लिखने पर नकवी सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए और उनका जमकर मजाक उड़ाया गया।

कुछ ही देर बाद नकवी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पोस्ट एडिट करके सही नाम शहबाज शरीफ लिख दिया, लेकिन तब तक मामला वायरल हो चुका था।

टी20 वर्ल्ड कप को लेकर क्या बोले नकवी?

प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मोहसिन नकवी ने कहा कि टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खेलने को लेकर फैसला 30 जनवरी (शुक्रवार) या 2 फरवरी (सोमवार) को लिया जाएगा। नकवी ने पहले ही यह बयान दिया था कि “टी20 वर्ल्ड कप में खेलने का फैसला PCB नहीं, बल्कि पाकिस्तान सरकार करेगी।” इसी वजह से वे प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे थे।

जानबूझकर टाल रहा है पाकिस्तान फैसला?

फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान इस मुद्दे को जानबूझकर लंबा खींच रहा है। एक तरफ PCB चीफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार की आड़ लेकर अंतिम फैसला टाला जा रहा है। इस पूरे मामले में जहां एक ओर टी20 वर्ल्ड कप को लेकर असमंजस बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री का नाम गलत लिखने की चूक ने मोहसिन नकवी की गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।