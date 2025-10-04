Asia Cup Trophy Controversy: ट्रॉफी न लेने पर भारत को चुनौती देने वाले मोहसिन नकवी को मिलेगा राष्ट्रीय सम्मान!

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष और गृह मंत्री मोहसिन नकवी को जल्द ही 'शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो उत्कृष्टता स्वर्ण पदक' से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार उन्हें हाल ही में हुए एशिया कप फाइनल 2025 के ट्रॉफी समारोह में उनके "सिद्धांतवादी...

नेशनल डेस्क: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष और गृह मंत्री मोहसिन नकवी को जल्द ही 'शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो उत्कृष्टता स्वर्ण पदक' से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार उन्हें हाल ही में हुए एशिया कप फाइनल 2025 के ट्रॉफी समारोह में उनके "सिद्धांतवादी और साहसी रुख" के लिए दिया जा रहा है, जिसकी एक मीडिया रिपोर्ट के जरिए सामने आई है।

नकवी एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष भी हैं। आयोजकों का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे राजनीतिक और खेल तनाव के बावजूद नकवी के कार्यों ने "राष्ट्रीय गौरव को बहाल" किया है।

फाइनल में क्या हुआ था?

एशिया कप फाइनल 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम ने जीत के बाद नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। इस कदम को बड़े पैमाने पर एक राजनीतिक संदेश के रूप में देखा गया। जवाब में नकवी ने ट्रॉफी अपने पास रख ली और बाद में सोशल मीडिया पर कहा कि अगर भारतीय टीम चाहे तो वह एसीसी मुख्यालय से ट्रॉफी ले सकती है। रिपोर्टों के अनुसार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने नकवी के इस कदम पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद नकवी ने एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट किया था, "मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और न ही मैं बीसीसीआई से माफ़ी मांगूंगा।"

पाकिस्तान में मिला समर्थन

नकवी को यह सम्मान देने का निर्णय पाकिस्तान के राजनीतिक और खेल हलकों में सराहा गया है। आयोजक इसे सम्मान का एक प्रतीकात्मक संकेत और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक मान रहे हैं। सिंध और कराची बास्केटबॉल संघों के अध्यक्ष, एडवोकेट गुलाम अब्बास जमाल ने इस बात पर जोर दिया कि, "यह सिर्फ़ क्रिकेट की बात नहीं है। यह सम्मान, संप्रभुता और दबाव में न झुकने की बात है।"

पुरस्कार समारोह की तैयारी

इस सम्मान के लिए कराची में एक औपचारिक समारोह की योजना बनाई जा रही है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। तारीख की पुष्टि उनकी उपलब्धता के आधार पर की जाएगी। सिंध बास्केटबॉल एसोसिएशन के प्रमुख खालिद जमील शम्सी की अध्यक्षता में एक विशेष समिति इस कार्यक्रम की देखरेख करेगी।

खेल और कूटनीति का मिश्रण

एशिया कप फाइनल राजनीतिक तनावों से घिरा रहा। भारत ने कथित तौर पर मैच जीतने के बावजूद पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ "हाथ न मिलाने" का कड़ा प्रोटोकॉल लागू किया था। नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार ने कूटनीतिक और मीडिया का ध्यान खींचा। बीसीसीआई ने बाद में एसीसी की वार्षिक बैठक में भी यह मुद्दा उठाया। नवंबर में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के सत्र में भी इस विषय पर आगे चर्चा होने की उम्मीद है।

यह खेल घटना भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़े हुए द्विपक्षीय तनावों के बीच हुई थी, जिसमें हाल ही में हुए एक आतंकवादी हमले के बाद दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई और तनाव बढ़ गया था।